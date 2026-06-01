Man City szykuje mocny ruch. Aston Villa może stracić swój skarb

Manchester City rozważa sprowadzenie Morgana Rogersa z Aston Villi. Według wieści TEAMtalk reprezentant Anglii znalazł się wysoko na liście życzeń czołowej ekipy z Premier League.

Na zdjęciu: Morgan Rogers

Manchester City szykuje transferowy hit

Manchester City może być jednym z głównych bohaterów nadchodzącego letniego okna transferowego. Jak informuje TEAMtalk, klub z Etihad Stadium poważnie analizuje możliwość pozyskania Morgana Rogersa, który w minionym sezonie był jednym z najważniejszych piłkarzy Aston Villi i zwrócił na siebie uwagę czołowych europejskich drużyn.

Co ciekawe, ewentualny transfer miałby wymiar sentymentalny. Morgan Rogers w przeszłości rozwijał się w akademii Manchesteru City, jednak nie zdołał wywalczyć miejsca w pierwszym zespole. Teraz mógłby wrócić do klubu jako ukształtowany zawodnik i reprezentant kraju, gotowy do walki o najwyższe cele.

Według informacji przekazanych przez źródło, zainteresowanie pomocnikiem nie ogranicza się wyłącznie do wicemistrzów Anglii. Sytuację piłkarza monitorują również: Arsenal, Chelsea, Bayern Monachium oraz Paris Saint-Germain. Tak szerokie grono chętnych może sprawić, że walka o podpis zawodnika będzie wyjątkowo zacięta.

Władze Manchesteru City przygotowują się jednocześnie do przebudowy formacji ofensywnej. Wiele wskazuje na to, że z klubem może pożegnać się Bernardo Silva, a działacze już pracują nad znalezieniem odpowiednich następców. Za planowanie kadry odpowiadają między innymi nowy dyrektor sportowy Hugo Viana oraz sztab szkoleniowy pod przewodnictwem Enzo Mareski, który ma przygotować zespół do kolejnego etapu rozwoju.

Rogersa uważa się jako piłkarza idealnie wpisującego się w profil poszukiwany przez sterników Obywateli. Anglik może występować zarówno w środku pola, jak i bliżej skrzydeł, a jego dynamika oraz kreatywność czynią go atrakcyjną opcją dla największych klubów.