Zostanie nowym piłkarzem FC Barcelony. Flick dał zielone światło na transfer

FC Barcelona jest bardzo blisko sfinalizowania drugiego transferu. Hansi Flick dał zgodę na podpisanie kontraktu z nowym piłkarzem. Zaowdnikiem katalońskiego klubu zostanie Bernardo Silva - informuje Jordi Baste z RAC1.

Bernardo Silva zostanie piłkarzem Barcelony. Flick dał zgodę

FC Barcelona po zakończeniu sezonu, w którym drugi raz z rzędu sięgnęli po mistrzostwo Hiszpanii od razu zabrała się do pracy na rynku transferowym. Kilka dni temu oficjalnie ogłoszono, że Anthony Gordon został nowym piłkarzem katalońskiego klubu. Był to pierwszy transfer przed startem sezonu 2026/2027. Na pewno nie będzie jedyny, ponieważ kolejne wzmocnienia są na finiszu.

Cały czas trwa saga transferowa z udziałem Juliana Alvareza. Napięcie pozostaje bardzo duże, czego dowodzi frustracja Atletico Madryt, które zaskoczyło zachowaniem w internecie. Trwają także negocjacje dot. darmowego transferu innego topowego piłkarza.

Nie jest tajemnicą, że Bernardo Silva jest bardzo blisko dołączenia na Spotify Camp Nou. Barcelona jest praktycznie dogadana z piłkarzem, a do ustalenia pozostały jedynie szczegóły. Z informacji RAC1 wynika, że zielone światło na transfer dał Hansi Flick. Co ciekawe, na samym początku szkoleniowiec nie był przekonany do byłego pomocnika Man City, ale z czasem zmienił zdanie.

Bernardo Silva pożegnał się z Manchesterem City po dziewięciu latach spędzonych w Anglii. W zakończonym niedawno sezonie rozegrał 53 spotkania, w których zdobył 3 bramki i zanotował 5 asyst. Wcześniej grał w barwach AS Monaco oraz Benfiki.