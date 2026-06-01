Real Madryt bez trofeum. Prezes wskazał, co poszło nie tak

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt przeanalizowany bez litości. Padły mocne oskarżenia

Real Madryt ma za sobą rozczarowujący sezon, który zakończył bez zdobycia choćby jednego trofeum. Mimo walki na kilku frontach Królewscy nie zdołali sięgnąć po żadne z najważniejszych wyróżnień, a po zakończeniu rozgrywek głos w tej sprawie zabrał prezes klubu Florentino Perez.

– Klubowe Mistrzostwa Świata zniszczyły nas w tym sezonie. Nie mieliśmy okresu przygotowawczego, a po trzech miesiącach mieliśmy 28 kontuzji. To było cenne doświadczenie. Chcę, żeby drużyna zagrała w Klubowych Mistrzostwach Świata, ale nie kosztem przegrania całego sezonu – mówił szef Los Blancos cytowany przez Fabrizio Romano na platformie X.

Perez zasugerował tym samym, że napięty terminarz oraz brak odpowiedniego czasu na przygotowania odbiły się na kondycji zespołu. Szczególnie wymowna jest liczba urazów, o której wspomniał działacz Królewskich. Według niego właśnie problemy zdrowotne miały znaczący wpływ na wyniki osiągane przez drużynę w trakcie rozgrywek.

Real zakończył sezon na drugim miejscu w tabeli La Liga, gromadząc 86 punktów. Z kolei w Lidze Mistrzów stołeczna drużyna dotarła do 1/4 finału, natomiast ich przygoda z Pucharem Króla zakończyła się już na etapie 1/8 finału. Królewscy przegrali również finał Superpucharu Hiszpanii, co sprawiło, że po raz pierwszy od dłuższego czasu pozostali bez trofeum.