Lewandowski dostał ofertę! Ujawniono nazwę klubu

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Fenerbahce złożyło ofertę Robertowi Lewandowskiemu

Robert Lewandowski ma przed sobą ważną decyzję do podjęcia. Po raz pierwszy od 2014 roku jest wolnym zawodnikiem i może wybrać dowolny klub, który złoży mu propozycję kontraktu. Z dniem 30 czerwca wygaśnie dotychczasowa umowa z FC Barceloną, z którą był związany od czterech lat. Podczas pobytu w Katalonii wystąpił w 193 spotkaniach, zdobywając 120 bramek.

Najbardziej realny scenariusz do tej pory zakładał, że Lewandowski opuści Europę. 37-latek zdaniem mediów ma wybierać pomiędzy MLS, a Saudi Pro League. Nie jest tajemnicą, że w Stanach Zjednoczonych mocno interesuje się nim Chicago Fire. Przez moment były także opcje włoskie, ale Juventus i Milan nie zdołali zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, więc ten kierunek został wykluczony.

Niespodziewanie okazało się, że Lewandowski może pozostać w Europie. Co więcej, miałby nawet szanse na dalszą grę w Lidze Mistrzów. Yagiz Sabuncuoglou, cytując kandydata na prezydenta Fenerbahce, przekazał, że reprezentant Polski dostał oficjalną ofertę.

– Kandydat na prezydenta Fenerbahce, Hakan Safi złożył oficjalną ofertę Robertowi Lewandowskiemu! – napisał dziennikarz.

Fenerbahce to wicemistrz Turcji w sezonie 2025/2026. W przyszłym sezonie drużyna ze Stambułu zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów. Co ciekawe, w losowaniu może trafić na Górnik Zabrze. Jeszcze do niedawna trenerem zespołu był Jose Mourinho, a jednym z kluczowych zawodników Sebastian Szymański. Fenerbahce to 19-krotny mistrz kraju oraz 7-krotny zdobywca krajowego pucharu.