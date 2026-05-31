Galatasaray ma ambitny plan. Złożyło propozycję za zawodnika Liverpoolu

Curtis Jones celem transferowym Galatasaray Stambuł

Curtis Jones może rozstać się z Liverpoolem podczas najbliższego letniego okienka transferowego. 25-letni pomocnik poważnie rozważa podjęcie nowego wyzwania w swojej karierze, ponieważ zależy mu na odgrywaniu kluczowej roli w zespole. W drużynie The Reds konkurencja o miejsce w składzie jest ogromna, więc Anglik nie zawsze może liczyć na regularne występy od pierwszej minuty. Wiele wskazuje na to, iż najbliższe tygodnie będą decydujące dla przyszłości mierzącego 185 centymetrów zawodnika, który wciąż pozostaje jednym z najbardziej cenionych wychowanków klubu z Anfield Road.

O sprowadzenie Jonesa od dłuższego czasu zabiegają Inter Mediolan oraz Tottenham Hotspur. Aczkolwiek niewykluczone, że obaj giganci zostaną uprzedzeni przez Galatasaray Stambuł. Jak informuje dziennik „La Gazzetta dello Sport”, władze tureckiego potentata przedstawiły już piłkarzowi propozycję indywidualnego kontraktu, a także skierowały do Liverpoolu pierwszą ofertę transferową. Miała ona opiewać na około 20 milionów euro. Klub z Anfield Road oczekuje jednak kwoty bliższej 30 milionom euro, dlatego negocjacje wciąż trwają.

Curtis Jones swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Liverpoolu, a do pierwszego zespołu został na stałe włączony w 2020 roku. W zakończonym sezonie rozegrał 49 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty, spędzając na boisku łącznie 2850 minut. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa sześciokrotnego reprezentanta Anglii wynosi aktualnie mniej więcej 35 milionów euro, co w dużej mierze pokrywa się z oczekiwaniami finansowymi jego obecnego pracodawcy.