Miliony z Arabii na stole. Głośne nazwisko w grze o transfer

Ibrahima Konate znalazł się na celowniku klubów z Arabii Saudyjskiej. Według Nicolo Schiry o obrońcę Liverpoolu walczą dwie konkretne ekipy, mogące oferować krocie piłkarzowi.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Liverpool może stracić filar defensywy. Niespodziewany kierunek

Ibrahima Konate może już wkrótce zmienić otoczenie i przenieść się poza Europę. Jak informuje Nicolo Schira, dwa kluby z SaudiPro League, czyli Al-Hilal oraz Al-Ittihad, są zainteresowane pozyskaniem francuskiego obrońcy. 27-latek niebawem stanie się wolnym zawodnikiem po odejściu z Liverpoolu.

Według wieści medialnych, Konate opuści angielski klub wraz z końcem czerwca, gdy wygaśnie jego kontrakt. Oznacza to, że będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu, co dodatkowo zwiększa jego atrakcyjność na rynku i przyciąga uwagę najbogatszych zespołów z Bliskiego Wschodu.

Informacje przekazane przez znanego dziennikarza wskazują, że zarówno Al-Hilal, jak i Al-Ittihad aktywnie monitorują sytuację piłkarza. Tym samym mogą wkrótce złożyć mu ofertę. Dla saudyjskich gigantów sprowadzenie defensora o takiej renomie byłoby kolejnym głośnym ruchem transferowym, wpisującym się w strategię wzmacniania ligi gwiazdami z Europy.

Konate trafił do drużyny z Anfield latem 2021 roku z RB Lipsk i od tego czasu stał się ważną postacią defensywy The Reds. W barwach angielskiego klubu rozegrał 183 spotkania, zdobywając siedem bramek i notując cztery asysty. Jego siła fizyczna, szybkość i umiejętność gry w powietrzu sprawiły, że szybko wywalczył miejsce w podstawowym składzie.

Ewentualne odejście Francuza byłoby istotnym ciosem dla Liverpoolu, który musiałby znaleźć odpowiedniego następcę w środku obrony. Jednocześnie transfer do Arabii Saudyjskiej oznaczałby kolejny głośny ruch w trwającym napływie europejskich gwiazd do tamtejszej ligi.