Arsenal przygotował nowy kontrakt. Arteta odpowiedział

Arsenal pod wodzą Mikela Artety w końcu zaczął osiągać sukcesy. Jak donosi Fabrizio Romano, klub zdecydował się przedłużyć kontrakt z trenerem. Porozumienie jest dosłownie o krok.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal i Arteta o krok od porozumienia ws. nowego kontraktu

Arsenal w poprzednim sezonie nawiązał do złotych czasów z początku XXI w. Mikel Arteta doprowadził drużynę do pierwszego od 2004 roku mistrzostwa Anglii. Co więcej, Kanonierzy zagrali w pierwszym od 2006 roku finale Ligi Mistrzów. Do listy sukcesów hiszpańskiego szkoleniowca należy dodać jeszcze Puchar Anglii w 2020 roku oraz trzy triumfy w rozgrywkach o Tarczę Wspólnoty. Nic więc dziwnego, że Londyńczycy chcą go zatrzymać.

Arteta w roli trenera Arsenalu pracuje od grudnia 2019 roku. Na swoim koncie ma już ponad 350 meczów na ławce trenerskiej. Wcześniej przez trzy lata był asystentem Pepa Guardioli w Manchesterze City, z którym kilka razy sięgał po zwycięstwo w Premier League.

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Z informacji Fabrizio Romano wynika, że Arsenal prowadzi rozmowy kontraktowe z 44-latkiem ws. przedłużenia umowy. Obecne porozumienie obowiązuje tylko do końca czerwca przyszłego roku. Mistrzowie Anglii chcą zatrzymać go na dłużej, a porozumienie jest praktycznie o krok.

Pośpiech Kanonierów wynika z faktu, że Arteta cieszy się dużym zainteresowaniem. W kontekście przyszłości myślą o nim hiszpańscy giganci. Real Madryt widzi w nim kandydata do zastąpienia Jose Mourinho. Z kolei FC Barcelona byłaby skłonna powierzyć mu stery po Hansim Flicku. W obu przypadkach wspomniani szkoleniowcy mają umowy do 2029 i 2028 roku. Przedłużenie pobytu w Londynie do tego czasu wydaje się naturalnym krokiem dla Artety.