Man Utd i Bruno Fernandes nie mogą się dogadać. Padł jasny komunikat

Bruno Fernandes czeka na ruch Manchesteru United
Bruno Fernandes ma za sobą znakomity sezon, ale mimo tego jego przyszłość na Old Trafford pozostaje niejasna. Kapitan Manchesteru United prowadzi rozmowy z klubem dotyczące przedłużenia współpracy, jednak na razie żadna ze stron nie wykonała decydującego kroku. Sytuacja zaczyna zatem budzić coraz większe zainteresowanie.
David Ornstein przekazał, że negocjacje znalazły się w punkcie, który można określić mianem impasu. Jednocześnie podkreślił, że Manchester United nadal chce zatrzymać swojego lidera.
– Bruno Fernandes nadal prowadzi rozmowy z Manchesterem United w sprawie nowego kontraktu, ale nie ma przełomu. Mówi się, że jest impas. Man Utd ma możliwość przedłużenia kontraktu o kolejny rok – powiedział dziennikarz w rozmowie ze Sky Sports cytowanej przez Utdreport na platformie X.
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Dla klubu istotne jest również to, że Bruno Fernandes wchodzi w ostatni rok obecnej umowy. Manchester United posiada jednak możliwość automatycznego przedłużenia jej o kolejne dwanaście miesięcy, co daje władzom dodatkowe zabezpieczenie. Nie zmienia to faktu, że priorytetem pozostaje osiągnięcie porozumienia w sprawie dłuższej współpracy.
Presja na rozwiązanie sytuacji jest tym większa, że Portugalczyk ma za sobą wybitny sezon 2025/26. Bruno Fernandes został wybrany Piłkarzem Roku Premier League, a dodatkowo ustanowił rekord rozgrywek pod względem liczby asyst w jednym sezonie. Mimo wszystko rozmowy kontraktowe nadal stoją w miejscu.