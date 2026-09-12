Real Madryt ruszył po Haalanda. Wtedy nastąpi wielki transfer

Real Madryt wybrał cel transferowy na przyszły sezon. Z doniesień Jose Felixa Diaza wynika, że ich priorytetem jest Erling Haaland. Do transferu miałoby dojść latem 2027 roku.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland czeka na ofertę z Realu Madryt

Erling Haaland w styczniu poprzedniego roku zdecydował się podpisać nowy kontrakt z Manchesterem City. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że umowa została zawarta aż do połowy 2034 roku. Co więcej, jego kontrakt jest prawdopodobnie jednym z największych w historii sportu. Nie oznacza to jednak, że reprezentant Norwegii resztę kariery spędzi na Etihad Stadium. Od dawna w mediach pojawiają się plotki o wielkim transferze.

Najczęściej łączonym klubem w kontekście Haalanda jest Real Madryt. Nie jest żadną tajemnicą, że Królewscy marzą o pozyskaniu jednego z najlepszych napastników na świecie. Od czasu do czasu jego nazwisko przewija się także przy plotkach transferowych dot. FC Barcelony.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zaskakujące informacje ws. piłkarza przekazał dziennikarz Jose Felix Diaz. Jego zdaniem już latem przyszłego roku 26-latek może zmienić klub. Po piłkarza ruszy Real Madryt, który już zaplanował, że złoży za niego ofertę. Przygotowania do transferu rozpoczną się w trakcie bieżącego sezonu.

Manchester City nie zamierza rozstawać się z piłkarzem. W związku z tym ich żądania będą ogromne, co może doprowadzić do tego, że finalnie Haaland zostanie najdroższym zawodnikiem w historii. Obywatele ściągnęli go latem 2022 roku z Borussii Dortmund za 60 milionów euro. Obecna wartość Norwega przekracza 200 mln euro. Łącznie urodzony w Anglii napastnik rozegrał w klubie 203 mecze, w których strzelił 167 bramek.