Maresca aż nie krył zachwytu. To zrobili kibice Manchesteru City

Enzo Maresca po derbowym zwycięstwie Man City nad Man Utd (1:0) zachwycał się atmosferą na Old Trafford. "Doping kibiców był fantastyczny" - mówił trener cytowany Mancity.com.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Maresca zachwycony po derbach Manchesteru

Enzo Maresca miał szczególne powody do zadowolenia po spotkaniu, w którym jego zespół przez ponad 70 minut musiał radzić sobie w osłabieniu. Manchester City mimo gry w dziesiątkę zdołał utrzymać prowadzenie po trafieniu Erlinga Haalanda i wywieźć z Old Trafford komplet punktów.

Włoski szkoleniowiec nie ukrywał, że ogromne wrażenie zrobiło na nim wsparcie fanów przyjezdnej drużyny. Po końcowym gwizdku sam pobiegł w kierunku sektora zajmowanego przez kibiców Man City.

– Doping kibiców był fantastyczny. Na koniec meczu, w którym grało 10 zawodników, emocje były ogromne. Derby są zawsze wyjątkowym wydarzeniem dla kibiców, sztabu szkoleniowego, zawodników i wszystkich innych – powiedział Maresca w rozmowie cytowanej przez Mancity.com.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Trener podkreślił również, jak bardzo czerwona kartka zmieniła jego pierwotne założenia. – Ogólnie rzecz biorąc, to był dobry występ. Grając 11 na 11, mieliśmy plan gry, który po otrzymaniu czerwonej kartki całkowicie się zmienił. Myślę, że było trudniej dla nas, ale i dla rywali – przyznał Maresca.

Włoch zwrócił uwagę, że po osłabieniu kluczowe stało się odebranie Manchesterowi United przestrzeni do kontrataków. – W dziesiątkę nie pozwoliliśmy na żadne przejścia ani przestrzeń za linią obrony, a to jest coś, co Man Utd uwielbia – podsumował Maresca.

Zwycięstwo na Old Trafford miało tym samym dla Man City podwójną wartość. Nie tylko zdobyte trzy punkty w derbach, ale też triumf mimo gry w osłabieniu.