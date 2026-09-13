Nie tylko Real Madryt. Gigant poluje na Nico Paza

12:35, 13. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  El Desmarque

Nico Paz trzeci sezon błyszczy w barwach Como. Cały czas jednak znajduje się w orbicie Realu Madryt. Jak donosi El Desmarque, do wyścigu dołączył także Arsenal, który widziałby go u siebie.

Nico Paz
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Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Arsenal myśli o transferze Nico Paza w 2027 roku

Nico Paz to obecnie jeden z najlepszych zawodników młodego pokolenia na świecie. Karierę rozpoczął w Realu Madryt, lecz nie był w stanie przebić się do pierwszego zespołu. W efekcie latem 2024 roku został sprzedany do Como, lecz z zapisem w kontrakcie, który gwarantował Los Blancos odkupienie piłkarza.

Hiszpański gigant skorzystał z tego prawa, ale od razu po zakupie ponownie sprzedał go do włoskiego zespołu za kwotę 60 milionów euro. Ponownie zagwarantował sobie możliwość odkupu, lecz tym razem za dużo wyższą kwotę, a konkretnie 80 milionów euro. Tamtejsze media są przekonane, że latem przyszłego roku Królewscy mogą wrócić po utalentowanego ofensywnego pomocnika.

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Real Madryt to jeden z wielu klubów, które czają się na Nico Paza. W przeszłości swoich szans próbował Tottenham oraz Inter Mediolan, ale obie drużyny odbiły się od ściany. Faworytem wciąż pozostaje zespół z Bernabeu, lecz ma poważne rywala w walce o zawodnika. Z doniesień El Desmarque wynika, że do wyścigu dołączył Arsenal. Mistrz Anglii i finalista Ligi Mistrzów poważnie myśli o Argentyńczyku w kontekście nadchodzącej zimy.

Arsenal nie jest bez szans, ale klauzula wszystko utrudnia. Nawet jeśli złożą ofertę, pierwszeństwo będzie miał Real. W takim przypadku o wszystkim zdecyduje sam piłkarz, ponieważ to do niego będzie należało ostatnie słowo i ewentualny wybór pomiędzy dwoma klubami.

W trwającym sezonie Nico Paz ma na swoim koncie 4 mecze, w których strzelił jednego gola i zaliczył dwie asysty.

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