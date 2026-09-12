FC Barcelona szykuje wielki transfer. Padła konkretna kwota

FC Barcelona nie porzuciła pomysłu sprowadzenia Pedro Porro z Tottenhamu. Jak informuje Fichajes.net, gigant La Liga szykuje ofertę za Hiszpana opiewającą na 50 milionów euro.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Wielki plan Barcelony na styczeń

FC Barcelona widzi w Pedro Porro zawodnika, który może wzmocnić prawą stronę defensywy i odpowiedzieć na oczekiwania Hansiego Flicka. Trener ma mocno naciskać na ten transfer, ale operacja będzie uzależniona od sytuacji finansowej klubu.

Kluczowe znaczenie może mieć przyszłość Julesa Kounde. Mistrz Hiszpanii potrzebuje najpierw pozyskać środki z jego sprzedaży, aby móc ruszyć po zawodnika Tottenhamu Hotspur. Według wieści serwisu Fichajes.net pierwsze konkretne ruchy w sprawie Francuza mogą nastąpić jesienią. Decyzja w sprawie jego odejścia otworzy jednocześnie drogę do negocjacji z londyńskim klubem.

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Problemem pozostaje stanowisko Tottenhamu. Pedro Porro ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku. W związku z tym Londyńczycy nie muszą spieszyć się z podejmowaniem decyzji. Kwota 50 milionów euro może okazać się niewystarczająca, szczególnie jeśli Spurs uznają Hiszpana za jednego z kluczowych zawodników swojej kadry.

Barcelona liczy jednak, że sam Pedro Porro będzie zainteresowany powrotem do Hiszpanii. Jeśli klub znajdzie finansowanie i doprowadzi do sprzedaży Kounde, pierwsza formalna oferta za prawego obrońcę może pojawić się jeszcze przed otwarciem zimowego okna transferowego. Katalończycy już przygotowują grunt pod ten ruch.