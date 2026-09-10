Barcelona szykuje wielki powrót. To ma być następca Flicka

Hansi Flick będzie odpowiadał za wyniki katalońskiego klubu co najmniej do 2028 roku. Według serwisu TeamTalk w FC Barcelonie mają trenera, który miałby być następcą niemieckiego szkoleniowca. Jest nim Mikel Arteta.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Mikel Arteta faworytem FC Barcelony na następnego trenera

FC Barcelona w ostatnich dwóch sezonach dwukrotnie wygrywała mistrzostwo Hiszpanii. Na swoim koncie zapisali również triumf w Pucharze Króla oraz Superpucharze Hiszpanii. Autorem wszystkich sukcesów katalońskiego klubu jest oczywiście Hansi Flick, który pracuje z zespołem od 2024 roku.

Nie tak dawno przedmiotem dyskusji była przyszłość niemieckiego szkoleniowca. Kontrakt 61-latka wygasał w czerwcu 2027 roku. Barcelona doszła jednak do porozumienia z trenerem i ogłosiła, że Flick podpisał nową dwuletnią umowę do połowy 2028 roku z opcją przedłużenia o jeden sezon.

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W biurach na Spotify Camp Nou nikt nie myśli o zmianie trenera, czy wcześniejszym rozstaniu z Flickiem. Niemniej jednak powoli trwają pracę nad znalezieniem szkoleniowca, który w przyszłości zostanie jego następcą. Nie jest tajemnicą, że to prawdopodobnie ostatni kontrakt byłego selekcjonera reprezentacji Niemiec w katalońskim klubie. W przeszłości podkreślał, że właśnie tu chce zakończyć karierę.

Graeme Bailey z serwisu TeamTalk poinformował, że Barcelona może szykować wielki powrót. Następcą Hansiego Flicka miałby zostać Mikel Arteta, czyli były piłkarz Blaugrany. Hiszpan obecnie odpowiada za wyniki Arsenalu, który zresztą planuje dać mu nowy kontrakt. Istnieje jednak szansa, że będzie on pokrywał się z umową Flicka, aby w przyszłości bez problemów go zakontraktować.

Arteta to wychowanek Barcelony. Spędził w klubie lata 1997-2001. Nigdy jednak nie zadebiutował w pierwszej drużynie.