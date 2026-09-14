Najstarsze kluby piłkarskie świata stworzyły fundamenty futbolu, jaki znamy dzisiaj. Na długo przed tym zanim Premier League, Liga Mistrzów czy mistrzostwa świata zaczęły przyciągać miliony kibiców, w Wielkiej Brytanii powstawały pierwsze kluby piłkarskie. Niektóre z nich istnieją do dziś, ponad półtora wieku później. Od historycznego Sheffield FC po popularny Wrexham - poznaj kluby należące do najstarszych na świecie i dowiedz się, dlaczego wciąż zajmują szczególne miejsce w historii futbolu.

Goal.pl/bilety Na zdjęciu: Stadion Nottingham Forest

Najważniejsze informacje

Sheffield FC z Anglii jest oficjalnie uznawany za najstarszy klub piłkarski na świecie.

Większość najstarszych klubów piłkarskich pochodzi z Anglii i Szkocji.

Nie wszystkie historyczne kluby grają dziś na najwyższym poziomie, ale wiele z nich nadal istnieje.

Nottingham Forest, Stoke City i Wrexham łączą bogatą historię z profesjonalnym futbolem.

Kilka z tych klubów można odwiedzić przy okazji piłkarskiego wyjazdu.

Jaki jest najstarszy klub piłkarski na świecie?

Tytuł najstarszego klubu piłkarskiego na świecie oficjalnie należy do Sheffield FC. Klub został założony 24 października 1857 roku i jest uznawany przez Guinness World Records za najstarszy istniejący klub piłkarski na świecie.

Sheffield FC powstał w czasach, gdy futbol nie miał jeszcze jednolitych zasad gry. Klub opracował więc własny regulamin – słynne Sheffield Rules – który później wywarł duży wpływ na oficjalne przepisy współczesnej piłki nożnej. To właśnie za pośrednictwem tych zasad elementy takie jak rzut rożny czy rzut wolny trafiły ostatecznie do międzynarodowego futbolu.

Choć Sheffield FC gra obecnie na poziomie amatorskim, na całym świecie jest postrzegany jako jeden z najważniejszych pionierów piłki nożnej.

Sheffield FC: najstarszy klub piłkarski świata (1857)

Sheffield FC został założony w 1857 roku i jest uznawany zarówno przez FA, jak i FIFA za pierwszy klub piłkarski na świecie.

Każdy, kto interesuje się historią futbolu, prędzej czy później trafia na Sheffield FC. Klub odegrał ważną rolę w rozwoju współczesnej piłki nożnej i do dziś łączą go szczególne relacje ze światową federacją FIFA oraz klubami takimi jak Real Madryt.

Choć Sheffield FC występuje obecnie poza profesjonalnym futbolem, klub i jego niezwykła historia każdego roku przyciągają tysiące miłośników piłki nożnej z Wielkiej Brytanii i zagranicy.

Uznawany przez FA i FIFA za najstarszy klub piłkarski na świecie

W 2004 roku otrzymał FIFA Order of Merit, rzadkie wyróżnienie przyznawane przez światową federację

Sheffield Rules stanowiły podstawę dla części zasad współczesnego futbolu

Do dziś aktywnie rywalizuje na dziesiątym poziomie rozgrywkowym w Anglii

Hallam FC i najstarszy stadion piłkarski na świecie

Zaledwie kilka kilometrów dalej znajduje się kolejne wyjątkowe miejsce w historii futbolu. Hallam FC, założony w 1860 roku, rozgrywa swoje mecze na Sandygate Road. Obiekt jest uznawany za najstarszy stadion piłkarski na świecie, który wciąż pozostaje w użyciu.

Sheffield FC i Hallam FC rozegrały pierwsze Rules Derby, jedno z najwcześniejszych spotkań międzyklubowych w historii piłki nożnej. Dla miłośników historii futbolu wizyta w Sheffield i okolicach może być więc wyjątkowym doświadczeniem.

Notts County: najstarszy profesjonalny klub świata

O ile Sheffield FC jest najstarszym klubem piłkarskim, o tyle Notts County uchodzi za najstarszy wciąż aktywny profesjonalny klub piłkarski na świecie.

Klub z Nottingham został założony w 1862 roku i odegrał ważną rolę w początkach angielskiego futbolu zawodowego. Co ciekawe, jego czarno-białe barwy stały się później inspiracją dla strojów włoskiego Juventusu.

Notts County pozostaje ważną częścią historii piłki nożnej, a po awansie do League One w 2026 roku kontynuuje swój imponujący powrót.

Wrexham: historyczny klub i współczesny powrót

Popularny serial dokumentalny Welcome to Wrexham oraz przejęcie klubu przez Ryana Reynoldsa i Roba McElhenneya sprawiły, że w ostatnich latach Wrexham zyskał miliony nowych kibiców na całym świecie.

Historia klubu sięga jednak znacznie dalej. Wrexham AFC został założony już w 1864 roku, dzięki czemu jest nie tylko najstarszym klubem piłkarskim w Walii, ale również trzecim najstarszym profesjonalnym klubem piłkarskim na świecie. Łączy tym samym bogatą historię z niezwykłym odrodzeniem we współczesnym futbolu.

Mecz na Racecourse Ground – najstarszym wciąż użytkowanym stadionie, na którym rozgrywano międzynarodowe mecze piłkarskie – znajduje się dziś na liście marzeń wielu fanów futbolu.

10 najstarszych klubów piłkarskich na świecie

Poniższe zespoły należą do najstarszych klubów piłkarskich na świecie. Od Sheffield FC, gdzie powstawały fundamenty współczesnego futbolu, po Wrexham, który w ostatnich latach zdobył ogromną popularność na całym świecie – każdy z tych klubów ma własną, wyjątkową historię. Oto pełna pierwsza dziesiątka.

Klub Kraj Rok założenia Sheffield FC Anglia 1857 Hallam FC Anglia 1860 Cray Wanderers Anglia 1860* Notts County Anglia 1862 Stoke City Anglia 1863 Wrexham AFC Walia 1864 Nottingham Forest Anglia 1865 Queen’s Park FC Szkocja 1867 Kilmarnock FC Szkocja 1869 Reading FC Anglia 1871

*Wśród historyków istnieją pewne rozbieżności dotyczące dokładnej daty założenia Cray Wanderers.

Które historyczne kluby nadal grają na wysokim poziomie?

Nie każdy historyczny klub piłkarski występuje dziś na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Kilka zespołów z tej listy nadal jednak rywalizuje w profesjonalnym futbolu. Do najbardziej znanych należą:

Nottingham Forest

Stoke City

Wrexham AFC

Kilmarnock FC

Reading FC

Dla kibiców są to ciekawe kierunki, które pozwalają połączyć historię futbolu ze współczesnymi emocjami meczowymi.

Poczuj historię futbolu na własnej skórze

Od pierwszego oficjalnego klubu piłkarskiego na świecie po stadiony, na których futbol rozgrywany jest od ponad 150 lat – najstarsze kluby piłkarskie świata pokazują, jak bogata jest historia tej dyscypliny. Wizyta w Sheffield, Nottingham czy Wrexham to zatem znacznie więcej niż 90 minut meczu. To podróż do miejsc, w których spotykają się tradycja, pasja i piłkarska kultura.

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