Arsenal broni tytułu w Premier League. Przewidywania na nowy sezon

Arsenal, czyli obrońca tytułu otworzy sezon 2026/2027 w Premier League. Na start zmierzą się z beniaminkiem, Coventry City. Sprawdź przewidywania Goal.pl na nadchodzące rozgrywki w Anglii.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Nowy sezon Premier League za 3…2…1… – Arsenal broni tytułu

Premier League to najlepsza liga świata, więc nic dziwnego, że cieszy się największym zainteresowaniem. W poprzednim sezonie byliśmy świadkami wielu niespodzianek na angielskim podwórku. Po latach dominacji Manchesteru City i Liverpoolu miano najlepszego klubu na wyspach zdobył Arsenal. Kanonierzy po dwudziestu dwóch latach przerwy ponownie zasiedli na tronie i zamierzają się w nim rozsiąść.

W piątek (21 sierpnia) mistrza Anglii oficjalnie zainauguruje rozgrywki ligowe w sezonie 2026/2027. Arsenal podejmie przed własną publicznością jednego z beniaminków, a konkretnie Coventry City. Nie podlega dyskusji, że podopieczni Mikela Artety będą jednym z faworytów do końcowego triumfu w lidze.

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Londyńczycy uzupełnili skład o jednego z topowych pomocników Premier League. Do zespołu dołączył Bruno Guimaraes. Z nim na boisku siła ofensywna Kanonierów będzie jeszcze większa. Utrzymali trzon zespołu, więc z tak dużym wzmocnieniem trzeba brać ich pod uwagę w kontekście walki o tytuł.

Terminarz 1. kolejki Premier League:

piątek, 21 sierpnia, g. 21:00 – Arsenal vs Coventry

sobota, 22 sierpnia, g. 13:30 – Hull vs Man United

sobota, 22 sierpnia, g. 16:00 – Everton vs Crystal Palace

sobota, 22 sierpnia, g.16:00 – Ipswich vs Sunderland

sobota, 22 sierpnia, g. 16:00 – Nottingham vs Leeds

sobota, 22 sierpnia, g. 18:30 – Brentford vs Tottenham

niedziela, 23 sierpnia, g. 15:00 – Brighton vs Aston Villa

niedziela, 23 sierpnia, g. 15:00 – Man City vs Bournemouth

niedziela, 23 sierpnia, g. 17:30 – Newcastle vs Liverpool

poniedziałek, 24 sierpnia, g. 21:00 – Fulham vs Chelsea

Man United, Man City, Liverpool i Chelsea w TOP5 Premier League

Walka o mistrzostwo Anglii zapowiada się jeszcze lepiej niż w poprzednim sezonie. Kandydatów do tytułu można wymienić co najmniej czterech, nie wliczając wspomnianego wcześniej Arsenalu. O odzyskanie panowania w Premier League postara się Manchester City. Znakiem zapytania pozostaje jednak to, jak będą wyglądać pod okiem Enzo Mareski, który zastąpił legendarnego Pepa Guardiolę. Mistrzowskie ambicje ma także Liverpool, który również zmienił trenera. Andoni Iraola ma naprawić to, co ostatnio popsuł Arne Slot. Do gry o tytuł chce wrócić także Manchester United i Chelsea. Latem lepsze ruchy na rynku transferowym zrobili Londyńczycy, ale od lat mają problem z tym, żeby zaistnieć na poważnie w lidze. Z kolei Czerwone Diabły budzą się pod okiem Michaela Carricka i mają chrapkę, żeby determinacją i siłą woli namieszać w czubie Premier League.

Tottenham największą zagadką

Walka o miejsca premiowane grą w Lidze Mistrzów, albo kolejny koszmarny sezon. Wydaje się, że innego scenariusza dla Tottenhamu nie ma. Latem wydali ponad 260 milionów euro na wzmocnienia. Sprowadzili m.in. Sandro Tonaliego, Mateusa Fernandesa i Jana Paula van Hecke. Na papierze ich skład ma predyspozycje do namieszania w czołówce, ale ostatnie dwa sezony pokazały, że Spurs są drużyną nieobliczalną i niekoniecznie w kontekście pozytywnym.

Hull City i Coventry skazani na spadek

Każdy marzy o grze w Premier League i nikt nie chce z niej spaść bezpośrednio po awansie. Niemniej jednak dwóch z trzech beniaminków to murowani kandydaci do zajęcia miejsc 18-20 w tabeli ligowej. Hull City to drużyna, która ma prawdopodobnie najmniejsze szanse na sukces w nowym sezonie. Ich awans był niespodzianką w Anglii. Co prawda, wzmocnili skład, ale w porównaniu do innych drużyn z dołu stawki, nie robi on nawet małego wrażenia.

Podobnie wygląda sytuacja Coventry, którego trenerem jest Frank Lampard. W Championship byli najlepsi, ale Premier League to inna para kaloszy. Jeśli nie sprawią niespodzianki, ciężko będzie im wywalczyć utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Są lepsi niż Hull City, ale na papierze reszta wydaje się co najmniej krok przed nimi.

Prognozowana tabela Premier League w sezonie 2026/2027 wg. Goal.pl: