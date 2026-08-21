Wielki triumf Lecha i Jagiellonii. Tak wygląda nowy ranking UEFA

Lech Poznań i Jagiellonia Białystok wygrali swoje mecze w Lidze Europy, a Raków Częstochowa zremisował w Lidze Konferencji. W efekcie Polska zdobyła 0,5 punktu. Tym samym ranking UEFA wygląda dla nas coraz lepiej.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Ranking UEFA: Polska umacnia się na 10. miejscu

Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i Górnik Zabrze pozostali w walce o europejskie puchary. W 4. rundzie eliminacji europejskich pucharów polskie drużyny odniosły dwa zwycięstwa, remis i zanotowali jedną porażkę. Łącznie do nowego rankingu UEFA dołożyli więc 0,5 punktu. To świetny wynik, biorąc pod uwagę fakt, że zdecydowanie gorzej zaprezentowały się zespoły z Czech, które zdobyły tylko 0.1 pkt.

O co Polska walczy w rankingu UEFA? Absolutnym celem minimum jest utrzymanie 12. miejsca, które gwarantuje dwie drużyny w el. Ligi Mistrzów, jedną w el. Ligi Europy oraz dwie w el. Ligi Konferencji. Natomiast celem jest walka o TOP10, a więc bezpośredni awans mistrza Polski do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

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Na ten moment jesteśmy na 10. miejscu i regularnie powiększamy przewagę nad Czechami. Po udanym tygodniu Polska powiększyła przewagę nad 11. miejscem o 0.4 pkt. Różnica nad goniącą nas Grecją wynosi 2.813 punktu. Z kolei Dania już traci do nas ponad 7 punktów.

Miejsce Kraj Liczba punktów Liczba drużyn 9. Turcja 47.075 4/5 10. Polska 44.825 4/5 11. Czechy 43.125 5/5 12. Grecja 42.012 5/5 13. Dania 37.556 4/4

Wymarzony scenariusz na jesień to trzy polskie drużyny w fazie ligowej europejskich pucharów. Praktycznie przesądzone jest, że Lech Poznań i Jagiellonia Białystok zagrają w Lidze Europy. Raków Częstochowa, jeśli osiągnie pozytywny wynik w rewanżu, zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji. Z kolei Górnik Zabrze będzie musiał odrobić straty w meczu z Monaco, jeśli marzy o grze w Europie.