Wielki triumf Lecha i Jagiellonii. Tak wygląda nowy ranking UEFA

Ranking UEFA: Polska umacnia się na 10. miejscu
Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i Górnik Zabrze pozostali w walce o europejskie puchary. W 4. rundzie eliminacji europejskich pucharów polskie drużyny odniosły dwa zwycięstwa, remis i zanotowali jedną porażkę. Łącznie do nowego rankingu UEFA dołożyli więc 0,5 punktu. To świetny wynik, biorąc pod uwagę fakt, że zdecydowanie gorzej zaprezentowały się zespoły z Czech, które zdobyły tylko 0.1 pkt.
O co Polska walczy w rankingu UEFA? Absolutnym celem minimum jest utrzymanie 12. miejsca, które gwarantuje dwie drużyny w el. Ligi Mistrzów, jedną w el. Ligi Europy oraz dwie w el. Ligi Konferencji. Natomiast celem jest walka o TOP10, a więc bezpośredni awans mistrza Polski do fazy ligowej Ligi Mistrzów.
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Na ten moment jesteśmy na 10. miejscu i regularnie powiększamy przewagę nad Czechami. Po udanym tygodniu Polska powiększyła przewagę nad 11. miejscem o 0.4 pkt. Różnica nad goniącą nas Grecją wynosi 2.813 punktu. Z kolei Dania już traci do nas ponad 7 punktów.
|Miejsce
|Kraj
|Liczba punktów
|Liczba drużyn
|9.
|Turcja
|47.075
|4/5
|10.
|Polska
|44.825
|4/5
|11.
|Czechy
|43.125
|5/5
|12.
|Grecja
|42.012
|5/5
|13.
|Dania
|37.556
|4/4
Wymarzony scenariusz na jesień to trzy polskie drużyny w fazie ligowej europejskich pucharów. Praktycznie przesądzone jest, że Lech Poznań i Jagiellonia Białystok zagrają w Lidze Europy. Raków Częstochowa, jeśli osiągnie pozytywny wynik w rewanżu, zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji. Z kolei Górnik Zabrze będzie musiał odrobić straty w meczu z Monaco, jeśli marzy o grze w Europie.