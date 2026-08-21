Real Madryt zaliczył trzy nieudane transfery. Był temat Haalanda

Real Madryt zbudował prawie drużynę marzeń. Okno transferowe można uznać za bardzo dobre, choć zaliczyli trzy nieudane transfery. Fichajes pisze o próbie sprowadzenie m.in. Erlinga Haalanda.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland był brany pod uwagę przez Real Madryt

Real Madryt jest trzecim klubem, który wydał najwięcej na transfery w tegoroczne lato. Florentino Perez sięgnął głęboko do portfela, przeznaczając aż 226 milionów euro na nowych zawodników. Zdecydowana większość podanej sumy stanowi transakcję z udziałem Yana Diomande. Za Iworyjczyka zapłacili aż 125 mln euro plus bonusy. Na Bernabeu trafili również tacy gracze jak Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Carlos Espi czy Bernardo Silva.

Jest to jedno z najlepszych okienek transferowych w historii Królewskich. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Niemniej jednak mogło być jeszcze lepiej. Choć zbudowali praktycznie drużynę marzeń, nie pozyskali każdego piłkarza, o jakim myśleli. Real Madryt zaliczył trzy nieudane transfery.

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O szczegółach pisze serwis Fichajes, wymieniając w tym gronie m.in. Erlinga Haalanda. Na początku lata Los Blancos byli zdeterminowani, aby pozyskać Norwega. Kwota transferu mogła wynieść ponad 200 mln euro. Sprzeciw wyraził Manchester City, który nie zgodził się sprzedać największej gwiazdy.

Przez długi czas był także temat Rodriego. Reprezentant Hiszpanii i świeżo upieczony mistrz świata był prawie dogadany z klubem, ale pojawiły się u niego wątpliwości. Finalnie nie trafił na Bernabeu, ponieważ zdecydował się przyjąć ofertę FC Barcelony.

Ostatnim piłkarzem, którego transfer nie udał się Realowi Madryt był Aymeric Laporte. Nie jest tajemnicą, że wicemistrz La Liga szukał środkowych obrońców. Co prawda, ściągnęli za darmo Ibrahimę Konate, ale chcieli jeszcze jednego klasowego stopera. Przestraszyła ich wycena Athletic Bilbao. Baskowie oczekiwali za 32-latka aż 80 milionów euro.