Inter Mediolan ruszył po gwiazdę Liverpoolu. Padła konkretna oferta

Inter Mediolan zagrał va banque. Tyle chce zapłacić za Jonesa
Inter Mediolan przeszedł od zainteresowania do konkretnego działania i złożył Liverpoolowi oficjalną ofertę za Curtisa Jonesa. Włoski klub proponuje 30 milionów euro kwoty gwarantowanej oraz kolejne pięć milionów euro w ramach potencjalnych bonusów.
Informację przekazał Paul Joyce z „The Times” na platformie X. Według jego wieści Nerazzurri są zdecydowani na pozyskanie angielskiego pomocnika i liczą na szybkie sfinalizowanie rozmów z Liverpoolem.
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Na tym propozycja Interu się jednak nie kończy. Ben Jacobs poinformował, że włoski klub jest również gotowy zagwarantować Liverpoolowi dziesięć procent od kolejnego transferu Jonesa. Taki zapis może zwiększyć atrakcyjność całej transakcji dla The Reds.
Anglik ma być zainteresowany przeprowadzką do Serie A. 24-latek mógłby tym samym rozpocząć nowy etap kariery poza Premier League, a Inter widzi w nim zawodnika mogącego wzmocnić drugą linię zespołu.
Liverpool musi teraz zdecydować, czy zaakceptuje przedstawione warunki. Oferta opiewająca łącznie na 35 milionów euro, uzupełniona o procent od przyszłej sprzedaży, daje klubowi z Anfield konkretny punkt wyjścia do dalszych rozmów.