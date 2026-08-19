Tottenham ruszył po dwóch graczy Man City. Rozmowy trwają

Manchester City prowadzi rozmowy z Tottenhamem w sprawie potencjalnego odejścia Omara Marmousha i Savinho. Ekipa z Londynu ma plan, aby pozyskać obu zawodników.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Podwójny transfer na linii Tottenham – Man City? Padły konkretne nazwiska

Manchester City może tego lata rozstać się z dwoma zawodnikami. Tottenham prowadzi bowiem rozmowy nie tylko w sprawie transferu Savinho, ale również Omara Marmousha, a oba ruchy mogą zostać przeprowadzone w ramach jednych negocjacji.

Informacje w tej sprawie przekazał David Ornstein z „The Athletic”. Według dziennikarza rozmowy dotyczące obu piłkarzy są już prowadzone, ale na razie nie udało się osiągnąć porozumienia. Sytuacja może jednak dynamicznie się zmieniać, ponieważ The Spurs od dłuższego czasu pozostają zainteresowani brazylijskim skrzydłowym.

Savinho był już celem Tottenhamu podczas poprzedniego letniego okna transferowego. Wówczas stołeczny klub miał rozmawiać z Tehe Citizens o transakcji opiewającej na mniej więcej 50 milionów euro. Angielski klub nie zdecydował się jednak na sprzedaż zawodnika, który pozostał w zespole prowadzonym obecnie przez Enzo Mareskę.

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Problem w tym, że Brazylijczyk nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie. Jego sytuacja może być jednym z powodów, dla których Man City jest obecnie gotowe wysłuchać propozycji dotyczących przyszłości 22-latka.

Teraz do rozmów dołączył również Marmoush. Egipcjanin znalazł się w orbicie zainteresowań Tottenhamu, co sprawia, że negocjacje mogą przybrać znacznie większy rozmiar. Londyński klub rozważa zatem możliwość sprowadzenia dwóch ofensywnych zawodników z Etihad Stadium.

Na razie nie wiadomo, czy oba transfery zostaną przeprowadzone wspólnie, ani jaką kwotę Tottenham musiałby zapłacić za duet. Wiadomo natomiast, że rozmowy trwają, a ich wynik może mieć duże znaczenie dla kształtu ofensywy The Spurs.