Portugalskie „złote dziecko” w Górniku? Chciały go PSG, Barcelona i Liverpool! [NASZ NEWS]

Górnik Zabrze wyrobił sobie renomę klubu, który potrafi wynajdować utalentowanych graczy i sprzedawać ich z zyskiem. Czy niedługo do klubu trafi kolejna taka perełka? Z naszych informacji wynika, że zabrzanie mieli się zainteresować graczem uchodzącym kiedyś za jeden z największych talentów w Europie! Oto szczegóły.

SPP Sport Press Photo/Alamy Na zdjęciu: Pedro Brazao

Top transfery, duże zyski



Górnik Zabrze jest jednym z najlepiej poruszających się po rynku transferowym polskich klubów. Duet Łukasz Milik – Lukas Podolski potrafi wyszperać takich piłkarzy, którzy błyszczą w Ekstraklasie, a następnie odchodzą za spore pieniądze.

Przykładów jest bardzo dużo, a najświeższy to sprzedaż Lukasa Ambrosa, którego w rozmowach z nami nie mogą się nachwalić belgijscy dziennikarze po jego świetnym początku w Anderlechcie.

Górnik sprzedał Ambrosa za rekordowe w swojej historii pieniądze, ale już ma potencjalnych następców, jak choćby Petera Federico. Być może na tym jednak nie koniec. Z informacji, które do nas docierają wynika, że zabrzanie mieli się zainteresować Pedro Brazao.

Jeden z największych talentów w Europie

To portugalski piłkarz z bardzo ciekawą przeszłością. 23-letni zawodnik gra obecnie w drugoligowym tureckim Bodrum FK, ale kiedyś był uważany za jeden z największych talentów europejskiej piłki. W międzynarodowych mediach z łatwością mozna znaleźć długie artykuły o siedemnastoletnim złotym dziecku z OGC Nice. To był właśnie Brazao.

Wtedy interesowały się nim największe kluby w Europie, na czele z PSG, Liverpoolem, Barceloną i Bayernem Monachium. Najbliżej mu było w pewnym momencie do PSG, ale do transferu ostatecznie niedoszło. Różnego rodzaju zawirowania, nadmiar agentów, niedoszłe transfery… Między innymi to sprawiło, że kariera piłkarza nie rozwinęła się wtedy tak jak oczekiwano.

Szybki debiut w Ligue 1

W bardzo młodym wieku Brazao zadebiutował w Nice, w Ligue 1, ale potem został wypożyczony do Lausanne. Następnie trafił do Famalicao, a stamtąd do Bodrum FK. Spadł z nim z ekstraklasy tureckiej, ale rok temu, na jej zapleczu, eksplodował. Strzelił 9 goli, zaliczył asystę i był jednym z najlepszych graczy tamtejszej ligi.

W zgodnej ocenie to był najlepszy sezon Brazao w dorosłej karierze i być może zapowiedź powrotu na wysoki poziom. W mediach można teraz przeczytać o zainteresowaniu Besiktasu, Strasbourga i HSV Hamburg. A do tego grona, jak słyszymy, ma też należeć Górnik Zabrze.

Brazao gra na prawym skrzydle, ale z powodzeniem może też występować jako numer 10. To zawodnik z dominującą lewą nogą. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 1,2 mln euro.