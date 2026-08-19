Arsenal dopina wielki transfer. Padła konkretna kwota

Arsenal jest o krok od pozyskania Ezriego Konsy. Kanonierzy uzgodnili z Aston Villą warunki transferu angielskiego obrońcy, który ma kosztować 51 milionów funtów.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal wyciąga go z Aston Villi. Transfer coraz bliżej

Arsenal finalizuje jeden z ważniejszych ruchów tego lata. Jak informuje „The Athletic”, londyński klub osiągnął porozumienie z Aston Villą w sprawie transferu Ezriego Konsy. Kwota operacji wyniesie 51 milionów funtów, a w umowie znalazły się również dodatkowe świadczenia.

28-letni defensor jest już bardzo blisko przeprowadzki do ekipy ze stolicy Anglii. Według informacji przekazanych przez źródło, Konsa w czwartek pożegnał się z zawodnikami oraz członkami sztabu Aston Villi. Następnym krokiem będą testy medyczne w Arsenalu, po których transakcja powinna zostać oficjalnie sfinalizowana.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Konsa ma wzmocnić defensywę zespołu Mikela Artety przede wszystkim ze względu na swoją wszechstronność. Anglik może występować zarówno na środku obrony, jak i na prawej stronie. Jego sprowadzenie jest związane z problemami zdrowotnymi Williama Saliby oraz Jurriena Timbera.

Dlaklubu z Villa Park będzie to natomiast koniec ważnego rozdziału. Konsa trafił do klubu w 2019 roku z Brentford i przez siedem sezonów rozegrał aż 286 spotkań. W poprzedniej kampanii wystąpił w 48 meczach, pomagając drużynie w osiągnięciu bardzo dobrego wyniku w Premier League.

Teraz przed Anglikiem nowe wyzwanie. Arsenal liczy, że doświadczenie Konsy, jego uniwersalność oraz znajomość realiów angielskiego futbolu pozwolą mu szybko stać się istotnym elementem zespołu walczącego o najwyższe cele.