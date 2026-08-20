Cash ma odejść z Aston Villi. Ten klub jest nim zainteresowany

Matty Cash jest kluczowym piłkarzem Aston Villa, ale niewykluczone, że zmieni otoczenie. O potencjalnym transferze Polaka pisze Alan Nixon. Jego zdaniem za priorytet uważa go Everton, który szuka obrońcy.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash priorytetem transferowym Evertonu

Aston Villa ma za sobą intensywne lato, jeśli chodzi o transfery. Do tej pory na wzmocnienia przeznaczyli 160 milionów euro, sprowadzając sześciu nowych zawodników. Niebawem dołączy do nich kolejny piłkarz, który będzie stanowił bezpośrednią rywalizację dla reprezentanta Polski – Matty’ego Casha. Kontrakt z klubem ma podpisać Aaron Wan-Bissaka. Jednocześnie drużyna z Birmingham odnotowała zysk na rynku transferowym.

Ekipa z Villa Park sprzedała za gotówkę tylko sześciu piłkarzy, ale zarobiła na nich grubo ponad 200 milionów euro. Co ciekawe, to nie koniec pożegnań. Z doniesień Alana Nixona wynika, że jeszcze w sierpniu barwy klubowe może zmienić wspomniany wcześniej Matty Cash.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Cash znalazł się w orbicie zainteresowań Evertonu. Klub z Mersyside szuka prawego obrońcy. Ich pierwotny cel, czyli Daniel Munoz na pewno nie trafi do Aston Villi. Co prawda, Crystal Palace jest gotowe sprzedać zawodnika za 25 mln euro, ale jego profil nie podoba się trenerowi. David Moyes preferuje prawego obrońcę o nieco innym charakterze. Tu właśnie pojawia się temat reprezentanta Polski. 29-latek ma być obecnie priorytetem The Toffees.

Szczegóły potencjalnego transferu nie zostały podane. Jeśli opierać się na wycenie zawodnika, to kwota może być zbliżona do 20 mln euro. Dodajmy, że Cash jest związany z Aston Villą od września 2020 roku. Łącznie rozegrał w jej barwach aż 230 meczów, w których strzelił 13 bramek i zaliczył 17 asyst.