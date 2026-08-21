Wieczysta Kraków chciała byłą gwiazdę Realu Madryt. Wygrał EURO i Ligę Mistrzów

Wieczysta Kraków szukała napastnika, a jej wyborem został Efthymios Koulouris. TVP Sport informuje, że wcześniej negocjowali z Joselu. W przeszłości Hiszpan wygrywał Ligę Mistrzów z Realem Madryt.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Joselu negocjował z Wieczystą Kraków

Wieczysta Kraków rozgrywa pierwszy sezon w Ekstraklasie. Przed startem rozgrywek drużynę wzmocniło kilku doświadczonych zawodników. Na zasadzie wolnego transferu przyszli m.in. Antonio Milić, Christopher Lungoyi czy Ben Lederman. Za gotówkę Mateusz Wieteska i Tobias Christensem. W końcówce okna transferowego szukali jeszcze nowego napastnika. Byli blisko, żeby podpisać umowę z byłą gwiazdą Realu Madryt.

Finalnie do Krakowa trafił Efthymios Koulouris. Grek ostatni sezon spędził w Al-Ula na drugim poziomie rozgrywkowym w Arabii Saudyjskiej. O jego podpis zabiegał m.in. Widzew Łódź, ale to Wieczysta okazała się bardziej konkretna. Przed byłym piłkarzem Pogoni Szczecin rozmawiali z Joselu.

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Negocjacje krakowskiego zespołu z Joselu ujawnił Mateusz Miga z TVP Sport. Dziennikarz poinformował, że rozmowy były na zaawansowanym etapie. Oczekiwania piłkarza były możliwe do spełnienia, a Wieczysta miała dogadane z nim konkretne szczegóły kontraktu. Transfer się wysypał w momencie, gdy wrócił temat Koulourisa. Grek był wyżej od 36-latka na liście życzeń pionu sportowego beniaminka Ekstraklasy.

Joselu to przede wszystkim były piłkarz Realu Madryt, z którym w 2024 roku wygrał Ligę Mistrzów. Ma także 17 meczów w barwach reprezentacji Hiszpanii, z którą triumfował w Mistrzostwach Europy 2024 oraz Lidze Narodów 2023. Poprzedni sezon spędził w Katarze w barwach Al-Gharafa.