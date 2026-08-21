Widzew Łódź finalizuje duży transfer. Grał w Lidze Mistrzów

Widzew Łódź jest o krok od pozyskania nowego piłkarza. Jak donosi Sacha Tavolieri, trwają pracę nad sfinalizowaniem transakcji z udziałem Doriana Malesa. Obecnie jest związany z Young Boys Berno.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Males blisko Widzewa Łódź. W CV sporo meczów w Lidze Mistrzów

Widzew Łódź w ostatnich dniach jest łączony z dużą liczbą napastników. Kiepski start w nowym sezonie, a także problemy ze skutecznością w ataku sprawiły, że pion sportowy zdecydował się na jeszcze jeden transfer. Przez moment wydawało się, że do zespołu dołączy Efthymios Koulouris. Były król strzelców PKO BP Ekstraklasy wrócił do Polski, ale ostatecznie wybrał Wieczystą Kraków. Łódzki klub zwrócił więc uwagę na piłkarza z ligi portugalskiej.

Piotr Koźmiński z Goal.pl informował, że w kręgu zainteresowań znalazł się Adrian Butzke. Okazuje się jednak, że wzmocnień w końcówce okienka może być znacznie więcej. Z informacji, jakie przekazał Sacha Tavolieri, wynika, że na radarze znalazł się także Dorian Males.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Byłego młodzieżowego reprezentanta Szwajcarii fanom piłki nożnej raczej przedstawiać nie trzeba. W przeszłości był uważany za duży talent, o czym świadczył szybki transfer z Luzern do Interu Mediolan. 25-latek to prawy pomocnik, ale może występować na kilku innych pozycjach na boisku. Często był wystawiany także na „dziesiątce” oraz w roli napastnika. Od lipca 2023 roku jest związany z Young Boys Berno.

Males ma w swoim CV 13 meczów w Lidze Mistrzów, 9 spotkań w Lidze Europy oraz 18 w Lidze Konferencji. Dysponuje więc dużym doświadczeniem w europejskich pucharach, na czym z pewnością skorzystałby Widzew. Dziennikarz przekonuje, że łódzki klub jest dogadany w kwestii transferu Szwajcara. Zawodnik ma kosztować pół miliona euro i już w piątek (21 sierpnia) przyleci do Polski, żeby przejść testy medyczne.

W ostatnim sezonie Males rozegrał łącznie 40 meczów, w których strzelił 8 bramek. W przeszłości grał także dla takich klubów jak FC Basel czy Genoa.