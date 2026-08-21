Legia planuje transfery. Papszun dostanie piłkarza na konkretną pozycję

10:29, 21. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fakt

Legia Warszawa zdecydowała, że przed zamknięciem okna transferowego sprowadzi jeszcze jednego piłkarza. Fakt informuje, że drużynę Marka Papszuna wzmocni lewy wahadłowy. Ma zostać zmiennikiem Rubena Vinagre.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia Warszawa sprowadzi nowego wahadłowego

Legia Warszawa przed startem sezonu była stawiana przez wielu ekspertów w roli faworyta do zdobycia mistrzostwa Polski. Wpływ na to miał fakt, że jako jedyna drużyna z czołówki może spokojnie przygotowywać się do ligowych spotkań. Wojskowi nie wywalczyli awansu do europejskich pucharów, więc grają tylko jeden mecz w ciągu tygodnia. Na ten moment wywiązują się z tej roli, zajmując 1. miejsce w tabeli ligowej z dorobkiem dziesięciu punktów.

Podopieczni Marka Papszuna odnieśli do tej pory trzy zwycięstwa i raz zremisowali. Co ciekawe, w stolicy nie było głośnych transferów tego lata. Wojskowi skupili się na darmowych wzmocnieniach i wypożyczeniach z racji wątpliwego stanu finansowego. Kadra nie została jednak jeszcze zamknięta.

Oglądaj mecze Ekstraklasy, Premier League i La Liga ZA DARMO. Odbierz dostęp na 3 miesiące do CANAL+ w promocji STS dla nowych klientów z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Do 6. drużyny poprzedniego sezonu dołączyło dwóch nowych stoperów, czyli Zoran Arsenić oraz Robert Deziel Junior. Przybył także bramkarz Ivan Brkić, pomocnik Michal Sevcik, a także dwóch napastników Jan Kuchta i Łukasz Zjawiński. Nowe informacje sugerują kolejny transfer.

Z doniesień Adriana Janiuka z dziennika Fakt wynika, że Legia Warszawa chce sprowadzić zawodnika na pozycję lewego wahadłowego. Plan zakłada, że będzie to zmiennik dla Rubena Vinagre, który ma podnieść poziom rywalizacji o miejsce w wyjściowej jedenastce. W grę wchodzi zagraniczny piłkarz, który jest wolny na rynku transferowym. Do tej pory zmiennikiem Portugalczyka był Arkadiusz Reca.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości