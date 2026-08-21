Legia planuje transfery. Papszun dostanie piłkarza na konkretną pozycję

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia Warszawa sprowadzi nowego wahadłowego

Legia Warszawa przed startem sezonu była stawiana przez wielu ekspertów w roli faworyta do zdobycia mistrzostwa Polski. Wpływ na to miał fakt, że jako jedyna drużyna z czołówki może spokojnie przygotowywać się do ligowych spotkań. Wojskowi nie wywalczyli awansu do europejskich pucharów, więc grają tylko jeden mecz w ciągu tygodnia. Na ten moment wywiązują się z tej roli, zajmując 1. miejsce w tabeli ligowej z dorobkiem dziesięciu punktów.

Podopieczni Marka Papszuna odnieśli do tej pory trzy zwycięstwa i raz zremisowali. Co ciekawe, w stolicy nie było głośnych transferów tego lata. Wojskowi skupili się na darmowych wzmocnieniach i wypożyczeniach z racji wątpliwego stanu finansowego. Kadra nie została jednak jeszcze zamknięta.

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Do 6. drużyny poprzedniego sezonu dołączyło dwóch nowych stoperów, czyli Zoran Arsenić oraz Robert Deziel Junior. Przybył także bramkarz Ivan Brkić, pomocnik Michal Sevcik, a także dwóch napastników Jan Kuchta i Łukasz Zjawiński. Nowe informacje sugerują kolejny transfer.

Z doniesień Adriana Janiuka z dziennika Fakt wynika, że Legia Warszawa chce sprowadzić zawodnika na pozycję lewego wahadłowego. Plan zakłada, że będzie to zmiennik dla Rubena Vinagre, który ma podnieść poziom rywalizacji o miejsce w wyjściowej jedenastce. W grę wchodzi zagraniczny piłkarz, który jest wolny na rynku transferowym. Do tej pory zmiennikiem Portugalczyka był Arkadiusz Reca.