Manchester City jest coraz bliżej pozyskania Ayyouba Bouaddiego z Lille. Kluby zaplanowały kolejną rundę rozmów, a pomocnik czeka już na zgodę na badania medyczne.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Manchester City jest o krok. Padła gigantyczna kwota za 18-latka

Manchester City wkracza w decydującą fazę rozmów dotyczących transferu jednego z najbardziej obiecujących młodych pomocników we francuskiej piłce nożnej. Ayyoub Bouaddi może wkrótce zamienić Lille na angielskiego giganta, a negocjacje między klubami mają być już bardzo zaawansowane.

Jak informuje Fabrizio Romano na X, Manchester City oraz Lille przygotowują się do kolejnej rundy rozmów. Obie strony są coraz bliżej osiągnięcia pełnego porozumienia w sprawie transferu. Kluczowe szczegóły operacji mają zostać dopięte w najbliższym czasie.

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Sam zawodnik pozostaje w gotowości do wykonania kolejnego kroku. Bouaddi ma czekać na zielone światło, które pozwoli mu udać się na badania medyczne. Ich pozytywne przejście będzie jednym z ostatnich etapów przed oficjalnym sfinalizowaniem transakcji.

Transfer może robić ogromne wrażenie także ze względu na kwotę. Według najnowszych informacji Lille ma otrzymać mniej więcej 100 milionów euro zaliczki. Jeśli transakcja dojdzie do skutku na takich warunkach, Bouaddi znajdzie się w gronie najdrożej sprzedanych młodych zawodników w historii europejskiego futbolu.

Tymczasem dla Manchesteru City byłby to kolejny ruch pokazujący strategię klubu, który nie ogranicza się wyłącznie do pozyskiwania gotowych gwiazd. Bouaddi uchodzi za zawodnika z olbrzymim potencjałem, a transfer do zespołu prowadzonego przez Enzo Mareskę może być dla niego ogromnym krokiem w karierze.