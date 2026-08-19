PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Baleba blisko transferu z Brighton do Man United

Manchester United sfinalizował tego lata trzy transfery. Praktycznie cała uwaga skupiła się na wzmocnieniu środka pola, czego dowodem było pozyskanie Youriego Tielemansa oraz Andrey’a Santosa. Łącznie na nowych pomocników wydali prawie 100 milionów euro. Z kolei na zasadzie wolnego transferu sprowadzili Karla Darlowa jako rezerwowego bramkarza. Doświadczony 35-latek będzie zmiennikiem Senne Lammensa.

Wydawało się, że na tym okno transferowe w ekipie 20-krotnego mistrza Anglii dobiegnie końca. Nic bardziej mylnego, ponieważ tamtejsza prasa rozpisuje się na temat dużego transferu. Trwają pracę nad domknięciem transakcji z udziałem kolejnego pomocnika. Na Old Trafford trafi Carlos Baleba.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kibice Czerwonych Diabłów doskonale znają nazwisko Kameruńczyka. 22-latek był łączony z klubem praktycznie od roku, ale nigdy nie udało się znaleźć porozumienia z Brighton. W przeszłości „Mewy” miały ogromne oczekiwania finansowe, sięgające ponad 85 milionów funtów. Z informacji The Athletic wynika, że cena wywoławcza mocno spadła. Ostatnia oferta, jaką złożył klub z Manchesteru, opiewała na 60 milionów funtów plus bonusy.

Jest to wciąż mniej, niż oczekuje Brighton, ale rozmowy trwają, a David Ornstein spodziewa się pozytywnego zakończenia negocjacji. Obie strony są mocno nastawione na domknięcie transakcji. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, Baleba jeszcze w sierpniu podpisze kontrakt z Man United.

Reprezentant Kamerunu trafił do Premier League pod koniec sierpnia 2023 roku z Lille. Od tej pory zagrał dla Brighton 112 meczów, strzelając 4 bramki. Szczególnie udany był dla niego sezonu 2024/2025, gdy eksplodował jego talent, czym zwrócił na siebie uwagę topowych klubów.