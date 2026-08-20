Man Utd naciska na Brighton. Wielki transfer blisko

Manchester United wraca dzisiaj do rozmów z Brighton w sprawie transferu Carlosa Baleby. Czerwone Diabły chcą dopiąć umowę i przygotowują kolejną ofertę za pomocnika.

fot. Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United podkręca tempo. Brighton dostał jasny sygnał

Manchester United jest coraz bliżej realizacji jednego z najważniejszych celów transferowych tego lata. Klub z Old Trafford zamierza ponownie usiąść do negocjacji z Brighton w sprawie Carlosa Baleby i spróbować doprowadzić do porozumienia.

Jak przekazał Fabrizio Romano na X, w Manchesterze United od środy rośnie przekonanie, że transfer kameruńskiego pomocnika może zostać sfinalizowany. Anglicy wykonali już pierwszy poważny krok, przedstawiając oficjalną propozycję przekraczającą 70 milionów euro. W pakiecie znalazło się również sześć milionów euro w dodatkach.

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Klub piłkarza nie zaakceptował jednak dotychczasowej oferty. Wszystko wskazuje zatem na to, że Manchester United nie zamierza się wycofać i wkrótce przedstawi kolejną propozycję. Negocjacje mogą tym samym wejść w decydującą fazę.

🚨 Manchester United set to return to table of negotiations today with Brighton for Carlos Baleba.



Confidence since yesterday to get the deal done for the midfielder. 🇨🇲



🎥➕ https://t.co/FMilReyxEl pic.twitter.com/SbJmhiRQaB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2026

Co istotne, ekipa z Old Trafford ma po swojej stronie samego zawodnika. Baleba już około rok temu uzgodnił warunki indywidualnej umowy z klubem. Wówczas Brighton nie wyraził zgody na jego odejście, dlatego transfer nie doszedł do skutku. Porozumienie pomiędzy piłkarzem a Czerwonymi Diabłami nadal jednak obowiązuje.

25-latek pozostaje zdecydowany na przeprowadzkę na Old Trafford. To właśnie jego nastawienie daje Man Utd dodatkową przewagę w rozmowach z ekipą z Falmer Stadium.