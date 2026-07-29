To już oficjalne. AC Milan pozyskał zawodnika na lata

Milan nie zwalnia tempa. Kolejny transfer stał się faktem
AC Milan dopiął kolejną operację na rynku transferowym i postawił na młodość oraz perspektywę rozwoju. Biuro prasowe klubu poinformowało o pozyskaniu Sankhouna Diawary z francuskiego ESTAC Troyes. Urodzony w 2006 roku obrońca podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2031 roku, zawierającą opcję jej przedłużenia.
Francuz pojawił się w ekipie z Serie A dzień wcześniej, gdzie przeszedł obowiązkowe badania medyczne i dopełnił wszystkie formalności związane z transferem. Następnie klub oficjalnie potwierdził finalizację transakcji, przedstawiając zawodnika jako nowego piłkarza Rossonerich.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak przekazano w komunikacie, Diawara będzie występował z numerem 13 na koszulce. To kolejny sygnał, że Milan konsekwentnie inwestuje w młodych zawodników, którzy w przyszłości mają stanowić o sile pierwszego zespołu.
Na aklimatyzację nie będzie jednak wiele czasu. Po podpisaniu kontraktu młody defensor uda się do Perth, gdzie dołączy do zgrupowania drużyny prowadzonej przez Rubena Amorima. Tam po raz pierwszy będzie miał okazję trenować z nowymi kolegami i rozpocząć walkę o miejsce w składzie.
Transfer Diawary wpisuje się w długofalową strategię Milanu, który od kilku sezonów stawia na utalentowanych piłkarzy z dużym potencjałem rozwoju. W klubie liczą, że francuski obrońca zrobi kolejny krok w karierze i z czasem stanie się ważnym elementem zespołu.