To już oficjalne. AC Milan pozyskał zawodnika na lata

AC Milan oficjalnie wzmocnił defensywę na przyszłość. Rossoneri potwierdzili transfer utalentowanego Sankhouna Diawary, który związał się z włoskim gigantem wieloletnim kontraktem.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Milan nie zwalnia tempa. Kolejny transfer stał się faktem

AC Milan dopiął kolejną operację na rynku transferowym i postawił na młodość oraz perspektywę rozwoju. Biuro prasowe klubu poinformowało o pozyskaniu Sankhouna Diawary z francuskiego ESTAC Troyes. Urodzony w 2006 roku obrońca podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2031 roku, zawierającą opcję jej przedłużenia.

Francuz pojawił się w ekipie z Serie A dzień wcześniej, gdzie przeszedł obowiązkowe badania medyczne i dopełnił wszystkie formalności związane z transferem. Następnie klub oficjalnie potwierdził finalizację transakcji, przedstawiając zawodnika jako nowego piłkarza Rossonerich.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak przekazano w komunikacie, Diawara będzie występował z numerem 13 na koszulce. To kolejny sygnał, że Milan konsekwentnie inwestuje w młodych zawodników, którzy w przyszłości mają stanowić o sile pierwszego zespołu.

Strength, personality and potential ✨



Welcome, Sankhoun Diawara 👋 pic.twitter.com/SkDwAJrMNW — AC Milan (@acmilan) July 29, 2026

Na aklimatyzację nie będzie jednak wiele czasu. Po podpisaniu kontraktu młody defensor uda się do Perth, gdzie dołączy do zgrupowania drużyny prowadzonej przez Rubena Amorima. Tam po raz pierwszy będzie miał okazję trenować z nowymi kolegami i rozpocząć walkę o miejsce w składzie.

Transfer Diawary wpisuje się w długofalową strategię Milanu, który od kilku sezonów stawia na utalentowanych piłkarzy z dużym potencjałem rozwoju. W klubie liczą, że francuski obrońca zrobi kolejny krok w karierze i z czasem stanie się ważnym elementem zespołu.