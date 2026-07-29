Real Madryt wybrał trzech kandydatów na następcę Courtoisa

Real Madryt rozpoczął przygotowania do życia po Thibaucie Courtoisie. Belg pozostaje podstawowym bramkarzem, ale kończący się w 2027 roku kontrakt sprawia, że klub analizuje już możliwych następców.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Królewscy nie chcą czekać do ostatniej chwili

Real Madryt nie zamierza sprowadzać nowego bramkarza w tym okienku transferowym. Thibaut Courtois rozpocznie dziewiąty sezon w barwach Królewskich, a jego dalsza przyszłość będzie zależała od formy oraz ewentualnych rozmów dotyczących przedłużenia umowy. Obecny kontrakt Belga obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, dlatego klub już teraz rozpoczął planowanie kolejnych ruchów.

Na liście kandydatów do zastąpienia Courtoisa znaleźli się Diogo Costa z FC Porto, Gregor Kobel z Borussii Dortmund oraz Bart Verbruggen z Brighton. Każdy z nich odpowiada innemu profilowi poszukiwanego zawodnika, jednak decyzja o ewentualnym transferze ma zostać odłożona do kolejnych miesięcy.

Najwyżej oceniany jest Diogo Costa. Portugalski golkiper cieszy się poparciem Jose Mourinho, a jego transfer może kosztować około 60 milionów euro. Atutem bramkarza ma być również współpraca z agentem Jorge Mendesem, która mogłaby ułatwić ewentualne negocjacje. Wysoka kwota pozostaje jednak największą przeszkodą dla madryckiego klubu.

Alternatywami są Gregor Kobel oraz Bart Verbruggen. Szwajcar ma doświadczenie zdobyte w Bundeslidze i Lidze Mistrzów, natomiast Holender jest najmłodszym z kandydatów i uchodzi za zawodnika z dużym potencjałem rozwoju. Real Madryt zamierza przez cały sezon obserwować całą trójkę, jednocześnie monitorując stan zdrowia i dyspozycję Courtoisa przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej obsady bramki po 2027 roku.