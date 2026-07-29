Liverpool złożył ofertę 120 milionów euro za gwiazdora PSG

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Liverpool zaproponował PSG 120 milionów za Barcolę

Bradley Barcola to bez cienia wątpliwości jeden z najbardziej rozchwytywanych graczy tego lata na europejskim rynku transferowym. Skrzydłowy Paris Saint-Germain wzbudza bowiem zainteresowanie kilku klubów w Premier League, Bayern Monachium rozpatrywał go jako potencjalnego następcę Michaela Olise, a i Barcelona miała mu się uważnie przyglądać. Nie może to wszystko jednak dziwić, gdyż Francuz to jeden z czołowych graczy na swojej pozycji.

Okazuje się jednak, że oferta do PSG za niego już wpłynęła. Według informacji, które przekazał Achille Ash, Liverpool zaoferował 120 milionów euro za transfer Bradley Barcoli tego lata. The Reds tę kwotę rozbili na 105 milionów euro sumy podstawowej oraz 15 milionów bonusów. Na ten moment nie jest pewne, jak zachowa się zespół Paris Saint-Germain, choć wydaje się, że to atrakcyjna suma za tego gracza.

Bradley Barcola w poprzedniej kampanii rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył łącznie 13 goli oraz zanotował siedem asyst. Generalnie dla ekipy PSG ten 23-letni skrzydłowy ma 152 mecze oraz niespełna 40 trafień do siatki rywali. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Francji obecnie na 90 milionów euro.

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