Górnik Zabrze przed wielką szansą. Awans da więcej, niż wielu myśli

13:11, 29. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Paweł Mogielnicki

Górnik Zabrze stoi przed niezwykle trudnym zadaniem w rewanżu z Fenerbahce. Ewentualne wygranie dwumeczu może jednak przynieść znacznie większą nagrodę, niż wielu kibiców zdaje sobie sprawę.

Michal Gasparik
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Wyeliminowanie Fenerbahce otworzy drogę do Ligi Europy

Górnik Zabrze przegrał pierwszy mecz z Fenerbahce w Stambule 0:1 i przed rewanżem nie jest stawiany w roli faworyta. Potencjał tureckiego zespołu jest zdecydowanie większy, jednak dopóki piłka jest w grze, Zabrzanie wciąż mogą marzyć o odwróceniu losów dwumeczu. Rewanż zostanie rozegrany w środę 29 lipca o godzinie 20:00.

Przed decydującym spotkaniem ważną informację przekazał na platformie X Paweł Mogielnicki. Dziennikarz przypomniał, że ewentualny awans Górnika będzie miał znacznie większe „konsekwencje” niż tylko przejście do kolejnej rundy eliminacji. – Takie małe przypomnienie, choć większość na pewno wie i pamięta. Górnik w wypadku wyeliminowania Fenerbahce ma zapewnioną fazę ligową Ligi Europy, a nie Konferencji. Wynika to z tego, że drużyny odpadające w III rundzie ścieżki niemistrzowskiej są zwolnione z IV rundy eLE – napisał.

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Oznacza to, że zwycięstwo w dwumeczu z Fenerbahce dawałoby Górnikowi nie tylko awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Nawet w przypadku późniejszego odpadnięcia Zabrzanie mieliby już zagwarantowany udział w fazie ligowej Ligi Europy, co znacząco podnosi stawkę środowego spotkania.

Przed zespołem z Zabrza stoi jedno z największych wyzwań ostatnich lat. Fenerbahce pozostaje zdecydowanym faworytem rywalizacji, ale jednobramkowa strata z pierwszego meczu sprawia, że losy awansu nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Jeśli Górnik sprawi niespodziankę, nagrodą będzie nie tylko sportowy sukces, ale również spory zastrzyk gotówki z tytułu gry w fazie ligowej Ligi Europy.