Inter i Napoli obserwują gwiazdę Dinama Zagrzeb

Moris Valincic ponownie znalazł się na radarze czołowych klubów Serie A. Prawy obrońca Dinama Zagrzeb poprowadził swój zespół do awansu w eliminacjach Ligi Mistrzów i przypomniał o swoim dużym potencjale.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Gol na wagę awansu może przyspieszyć transfer

Inter, Napoli i Lazio od dłuższego czasu śledzą sytuację Morisa Valincicia. Chorwacki prawy obrońca był już obserwowany podczas zimowego okna transferowego, jednak rozmowy przerwała kontuzja kostki. Teraz 23-latek ponownie zwrócił na siebie uwagę świetnym występem w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Dinamo Zagrzeb znalazło się w bardzo trudnym położeniu. Po remisie 1:1 w pierwszym spotkaniu mistrzowie Chorwacji przegrywali u siebie 0:2 z mistrzem Szwajcarii. Po czerwonej kartce dla rywali gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Valincic najpierw zanotował asystę przy trafieniu Sandra Beljo, a chwilę później Dinamo doprowadziło do wyrównania i doprowadziło do dogrywki.

Decydujący moment nadszedł w 112. minucie. Valincic przeprowadził dynamiczną akcję, przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów i potężnym strzałem sprzed pola karnego umieścił piłkę pod poprzeczką. Jego bramka zapewniła Dinamu zwycięstwo 3:2 i awans do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów.

23-letni Chorwat jest związany z Dinamem kontraktem do czerwca 2029 roku i rozegrał dotąd 36 spotkań w pierwszym zespole. W meczu Dinama wystąpił także środkowy obrońca Sergi Dominguez, wychowanek Barcelony, którego sytuację monitoruje Lazio. Oprócz Valincicia Inter i Napoli obserwują także Rafika Belghaliego z Hellasu Verona, którym interesują się również Venezia i Olympique Marsylia.