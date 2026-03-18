Włosi mogą stracić gwiazdora tuż przed barażami. Fatalne wieści

22:16, 18. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Sandro Tonali doznał kontuzji w trakcie meczu z Barceloną, co budzi obawy przed barażami o mundial. Według "Daily Mail" sytuację pomocnika monitoruje sztab reprezentacji Włoch.

Gennaro Gattuso
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gennaro Gattuso

Tonali doznał urazu w meczu z FC Barceloną

Sandro Tonali nie przystępował do meczu w pełni sił, a kolejne problemy pojawiły się już w pierwszej połowie spotkania Barcelony z Newcastle. Pomocnik odczuł skutki ostrego wejścia, jednak kontynuował grę. Decydujący moment nastąpił tuż po przerwie, gdy pojawił się ból w lewej nodze.

Sytuacja pogorszyła się po starciu z Ferminem Lopezem, po którym zawodnik upadł na murawę. Tonali sygnalizował problem mięśniowy i potrzebował pomocy medycznej. Po krótkiej interwencji nie był w stanie kontynuować gry.

Trener Eddie Howe zdecydował się na zmianę w 55 minucie, wprowadzając na boisko Willocka. Tonali opuścił murawę przy wsparciu członków sztabu medycznego. Obraz tej sytuacji natychmiast wywołał niepokój w kontekście jego zdrowia.

Na ten moment nie podano dokładnej diagnozy urazu. Klub ma przekazać szczegółowe informacje w najbliższych dniach. Dopiero wtedy będzie można określić przewidywany czas przerwy.

Sytuacja jest szczególnie istotna dla reprezentacji Włoch, która wkrótce rozegra kluczowe mecze barażowe. Spotkanie półfinałowe zaplanowano na 26 marca, a ewentualny finał kilka dni później. Udział Tonalego stoi pod znakiem zapytania.

