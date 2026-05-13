Zawodnik Barcelony nie dostał powołania na MŚ! Klub rozważa jego sprzedaż

Roony Bardghji nie pojedzie na nadchodzące Mistrzostwa Świata. Selekcjoner reprezentacji Szwecji nie znalazł dla niego miejsca w ostatecznym składzie.

Bardghji nie dostał powołania, ale może je otrzymać młodszy kolega z klubu

Graham Potter ogłosił właśnie listę zawodników na Mistrzostwa Świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Jak się okazuje selekcjoner reprezentacji Szwecji pominął w niej Roony’ego Bardghji’ego. To ogromny cios dla 20-latka, który marzył o występie na tym turnieju. Decyzja trenera wynika jednak przede wszystkim z małej liczby minut, jakie młody skrzydłowy dostaje w Barcelonie.

Szwed dołączył do hiszpańskiego giganta w zeszłym roku z FC Kopenhagi. Niestety nie zdołał przebić się do podstawowej jedenastki Blaugrany. W efekcie w trakcie całego sezonu uzbierał on jedynie 783 minuty. Wystąpił w 26 spotkaniach, zdobywając w tym czasie dwa gole oraz cztery asysty.

W związku z tym, jak podaje „SPORT”, przyszłość piłkarza na Camp Nou stanęła pod znakiem zapytania. Zarząd klubu nie wyklucza, że opuści on zespół już podczas najbliższego okna transferowego. Rozważane są obecnie różne możliwości takie jak wypożyczenie lub sprzedaż z opcją odkupu.

Tymczasem inne reprezentacje też powoli ogłaszają już swoje składy na mundial. Według doniesień powołanie do reprezentacji Egiptu może otrzymać Hamza Abdelkarim, który aktualnie występuje na wypożyczeniu w młodzieżowym zespole Barcelony U19.

Członkowie federacji mieli skontaktować się z napastnikiem, żeby wypełnił niezbędne dokumenty wymagane do wjazdu do USA, ponieważ zostanie on włączony do kadry na mundial.

Co więćej, Duma Katalonii skontaktowała się już z Al-Ahly z zamiarem aktywowania opcji wykupu 18-latka. Koszt transferu miałby wynieść 1,5 miliona euro płatne z góry, a dodatkowe 5 milionów euro zostałoby wypłacone w formie zmiennych uzależnionych od osiągnięcia przez zawodnika określonych celów w przyszłości.