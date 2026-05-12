Aż trzech piłkarzy Górnika Zabrze może pojechać na Mistrzostwa Świata!

Trzech Czechów z Górnika pojedzie na mundial?!

Górnik Zabrze w tym sezonie zachwycił fanów. Pierwszy raz od dekad drużyna Trójkolorowych sięgnęła po Puchar Polski i to w świetnym stylu. Do ostatnich kolejek z kolei trwa walka o mistrzostwo Polski. I choć wydaje się, że jest ona już przegrana, to jednak wicemistrzostwo kraju wciąż jest wielkim osiągnięciem dla klubu, na który mało kto stawiał na starcie rozgrywek. Dlatego też wiele sobie może obiecywać po eliminacjach Ligi Europy.

Dobra forma w klubowej piłce odbija się także w reprezentacjach narodowych. O trzonie zespołu z Górnego Śląska stanowią bowiem piłkarze z Czech, którzy jadą na zbliżający się mundial. I to właśnie w szerokiej kadrze reprezentacji naszego sąsiada znajduje się aż trzech graczy Górnika. Są to: Lukas Ambros, Patrik Hellebrand oraz Lukas Sadilek. Wszyscy mają więc szansę wyjechać do Ameryki Północnej za kilka tygodni.

Lukas Ambros w tym sezonie w 26 meczach zdobył dwa gole oraz zanotował cztery asysty. 21-letni ofensywny pomocnik wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 3 miliony euro. 26-letni Patrik Hellebrand zaś na koncie ma 36 spotkań i cztery trafienia oraz dwa ostatnie podania. Ostatni na tej liście Lukas Sadilek w Górniku zaliczył trzy gole i tyle samo asyst w 15 występach. Jego wycena to z kolei 1,3 miliona euro.

