Urban wybrał bramkarza! On będzie bronił z Albanią

Reprezentacja Polski zagra z Albanią w półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Najważniejszą kwestią pozostaje pytanie Kamil Grabara czy Jan Urban? Według informacji Łukasza Gikiewicza w bramce stanie bramkarz Wolfsburga.

W czwartek (26 marca) 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski zagra jeden z najważniejszych meczów. Pierwszy z miejmy nadzieje dwóch „finałów” w walce o Mistrzostwa Świata odbędzie się przeciwko Albanii. Znaków zapytania w kontekście składu Biało-Czerwonych jest coraz mniej. Największy to ten dotyczący obsady pozycji bramkarza.

Powołanie dostało czterech golkiperów: Kamil Grabara, Bartłomiej Drągowski, Mateusz Kochalski i Bartosz Mrozek. Wybór ma się rozstrzygnąć pomiędzy pierwszymi dwoma zawodnikami. Według informacji Łukasza Gikiewicza selekcjoner dokonał wyboru.

Jan Urban ma postawić w barażach na Kamila Grabarę, czyli bramkarza VfL Wolfsburg. Nie da się ukryć, że 27-latek od początku, gdy stało się jasne, że Łukasz Skorupski nie zagra, był faworytem do zajęcia miejsca między słupkami. „Kamil Grabara nowym numerem 1 Reprezentacji Polski. To on jutro będzie bronił bramki przeciwko Reprezentacji Albanii” – napisał w mediach społecznościowych Łukasz Gikiewicz.

Grabara w tym sezonie zagrał w 28 meczach we wszystkich rozgrywkach. Łącznie zachował tylko 2 czyste konta i puścił aż 57 goli. Mimo to jest jednym z najlepszych bramkarzy w Bundeslidze pod kątem liczby obronionych strzałów. Mecz Polska – Albania rozpocznie się w czwartek (26 marca) o godzinie 20:45. Zwycięzca zagra w finale z Ukrainą lub Szwecją.