Atletico znów pyta o piłkarza Barcelony. Tym razem się uda?

Atletico Madryt wciąż jest zainteresowane transferem z Barcelony. Marc Casado trafił na radary ligowego rywala. Tym razem operacja może dojść do skutku - informuje "Sport".

Atletico rusza po Casado. Co zrobi Barcelona?

Atletico Madryt już podczas zimowego okienka sondowało temat sprowadzenia Marca Casado. Wówczas jednak dwie strony nie były szczególnie zainteresowane – ani Barcelona, ani sam zawodnik. Klub nie zamierzał osłabiać się w trakcie sezonu, a Hiszpan nie był przekonany, czy odejście w takim momencie to dobre rozwiązanie. Wciąż miał nadzieję, że skutecznie zawalczy o względy Hansiego Flicka i będzie grał częściej.

Tak się jednak nie stało i Casado do końca sezonu pozostał głębokim rezerwowym. Ta sytuacja sprawia, że wrócił temat jego przeprowadzki i tym razem może faktycznie dojść do skutku. „Sport” informuje o rozmowach pomiędzy Enrique Cerezo a Joanem Laportą, których przedmiotem był właśnie Casado i jego przyszłość w Katalonii.

Barcelona faktycznie rozważa sprzedać kilku piłkarzy, którzy nie są kluczowi w układance Flicka. Do tego grona należy Casado, który oczywiście miał lepsze momenty, ale koniec końców przegrywa rywalizację o miejsce w składzie. Sezon 2025/2026 zakończył z 34 występami na koncie, gromadząc w tym czasie blisko 1400 minut na boisku.

Niewykluczone, że Casado będzie kluczowym elementem do zrealizowania wyczekiwanej transakcji Juliana Alvareza. Być może Barcelona zaoferuje piłkarza oraz dodatkowe pieniądze w zamian za gwiazdę Atletico Madryt. Na dzisiaj nie są to jednak tematy powiązane, a transfer Casado może odbyć się bez udziału Argentyńczyka.