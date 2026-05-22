Tuchel odstrzelił gwiazdy! Szokujące powołania reprezentacji Anglii

Reprezentacja Anglii ujawniła listę zawodników, jakich Tomas Tuchel powołał na Mistrzostwa Świata 2026. W kadrze zabrakło kilku topowych nazwisk. Na mundialu nie zobaczymy m.in. Trenta Alexandra-Arnolda, Phila Fodena czy Cole'a Palmera.

Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Reprezentacja Anglii zagra na Mistrzostwach Świata 2026 w grupie L, gdzie jej rywalami będzie Chorwacja, Ghana i Panama. Bez wątpienia podopieczni Thomasa Tuchela będą faworytem w swojej grupie, a także jednym z kandydatów do końcowego zwycięstwa. Przypomnijmy, że dwa lata temu dotarli do finału Mistrzostw Europy, gdzie w decydującym meczu ulegli dopiero Hiszpanii.

Na wyspach kibice i eksperci są w ciężkim szoku po decyzjach, jakie podjął selekcjoner. Thomas Tuchel zdecydował się nie powołać kilku gwiazd reprezentacji Anglii. Na mundial nie pojadą m.in. Cole Palmer, Trent Aelxander-Arnold czy Phil Foden.

Z drugiej strony na liście znalazło się kilka szokujących nazwisk. Jest m.in. Djed Spence, Dan Burn, John Stones czy Jordan Henderson. Nie zabrakło oczywiście liderów drużyny jak Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice czy Bukayo Saka.

Lista zawodników powołanych do reprezentacji Anglii na Mistrzostwa Świata 2026:

Bramkarze: Pickford, Henderson, Trafford

Obrońcy: James, Livramneto, O’Reilly, Spence, Konsa, Guehi, Stones, Quansah, Burn

Pomocnicy: Rice, Anderson, Henderson, Mainoo, Bellingham, Rogers, Eze

Napastnicy: Watkins, Kane, Toney, Gordon, Rashford, Madueke, Saka