Kiwior łączony z Barceloną. Doszło do rozmów, tyle trzeba wydać

19:44, 26. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Meczyki I Tomasz Włodarczyk

Jakub Kiwior jest kandydatem do zasilenia Barcelony. W sprawie transferu Polaka odbyły się już wstępne rozmowy. Szczegóły przekazuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

Jakub Kiwior
Obserwuj nas w
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Barcelona chce nowego obrońcę. Kiwior wśród kandydatów

Barcelona skupia się przede wszystkim na wzmocnieniach ofensywy, ale nie zapomina też o obronie. Hansi Flick chciałby do tej formacji nowego zawodnika i ma konkretne wymagania – chodzi o lewonożnego stopera, który cechuje się dobrą techniką, wyprowadzeniem piłki oraz szybkością. Na liście życzeń miał znaleźć się Jakub Kiwior! Nie jest to plotka wyssana z palca, bowiem faktycznie doszło w jego sprawie do rozmów. Deco spotkał się z Andre Villasem-Boasem i badał temat sprowadzenia reprezentanta Polski.

Oczywiście Blaugrana ma na oku wielu zawodników, co wcale nie przesądza, że dojdzie do transferu. W tym momencie prace nad pozyskaniem Kiwiora nie są zaawansowane, ale temat faktycznie istnieje. W pierwszej kolejności gigant chciałby zakupić gwiazdę światowego formatu, spoglądając na kandydatury Alessandro Bastoniego czy Nico Schlotterbecka. Polak byłby opcją znacznie tańszą.

Nowe wieści w tej sprawie przekazuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl. FC Porto niedawno wykupiło Kiwiora z Arsenalu za 25 milionów euro, więc w przypadku sprzedaży oczekiwałoby ofert w wysokości minimum 40 milionów euro. Barcelona podejmie jakiekolwiek poważne kroki dopiero w momencie pozyskania następcy Roberta Lewandowskiego, co jest traktowane priorytetowo.

Kiwior w Portugalii wrócił do regularnego grania. W sezonie 2025/2026 zaliczył 39 występów, notując dwie asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości