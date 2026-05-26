Kiwior łączony z Barceloną. Doszło do rozmów, tyle trzeba wydać

Jakub Kiwior jest kandydatem do zasilenia Barcelony. W sprawie transferu Polaka odbyły się już wstępne rozmowy. Szczegóły przekazuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

Barcelona chce nowego obrońcę. Kiwior wśród kandydatów

Barcelona skupia się przede wszystkim na wzmocnieniach ofensywy, ale nie zapomina też o obronie. Hansi Flick chciałby do tej formacji nowego zawodnika i ma konkretne wymagania – chodzi o lewonożnego stopera, który cechuje się dobrą techniką, wyprowadzeniem piłki oraz szybkością. Na liście życzeń miał znaleźć się Jakub Kiwior! Nie jest to plotka wyssana z palca, bowiem faktycznie doszło w jego sprawie do rozmów. Deco spotkał się z Andre Villasem-Boasem i badał temat sprowadzenia reprezentanta Polski.

Oczywiście Blaugrana ma na oku wielu zawodników, co wcale nie przesądza, że dojdzie do transferu. W tym momencie prace nad pozyskaniem Kiwiora nie są zaawansowane, ale temat faktycznie istnieje. W pierwszej kolejności gigant chciałby zakupić gwiazdę światowego formatu, spoglądając na kandydatury Alessandro Bastoniego czy Nico Schlotterbecka. Polak byłby opcją znacznie tańszą.

Nowe wieści w tej sprawie przekazuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl. FC Porto niedawno wykupiło Kiwiora z Arsenalu za 25 milionów euro, więc w przypadku sprzedaży oczekiwałoby ofert w wysokości minimum 40 milionów euro. Barcelona podejmie jakiekolwiek poważne kroki dopiero w momencie pozyskania następcy Roberta Lewandowskiego, co jest traktowane priorytetowo.

Kiwior w Portugalii wrócił do regularnego grania. W sezonie 2025/2026 zaliczył 39 występów, notując dwie asysty.