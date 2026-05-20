Yamal kontuzjowany. Wiadomo, kiedy wróci gry

Lamine Yamal w kwietniu podczas meczu FC Barcelona - Celta Vigo doznał kontuzji. Wiadomo już, że opuści część Mistrzostw Świata. Mundo Deportivo sugeruje, że wróci 27 czerwca na starcie Hiszpania - Urugwaj.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Mistrzostwa Świata zbliżają się wielkimi krokami. Reprezentacja Hiszpanii będzie jednym z faworytów do końcowego zwycięstwa. W początkowej fazie turnieju na pewno nie pomoże im Lamine Yamal. Nastolatek w kwietniu doznał kontuzji lewego uda. Wszystko wyszło dość niefortunnie, ponieważ piłkarz nabawił się urazu w momencie oddania strzału z rzutu karnego w meczu Barcelona – Celta.

Z początku hiszpańskie media pisały o tym, że 18-latek może opuścić nawet cały mundial. Natomiast w sztabie medycznym reprezentacji oraz FC Barcelony panuje zgoda, że nie zagra tylko w części turnieju. Mundo Deportivo ujawniło datę powrotu na boisko.

Yamal ma być gotowy na trzeci mecz fazy grupowej. Hiszpania zagra wtedy z Urugwajem, a spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2026 roku. Oznacza to, że na pewno nie zobaczymy go w rywalizacji z Republiką Zielonego Przylądka oraz Arabią Saudyjską. Warto dodać, że dla wychowanka Blaugrany będzie to pierwszy mundial w karierze. Wcześniej grał tylko na EURO 2024, które La Furia Roja wygrała.

W tym sezonie Yamal dość często borykał się z problemami zdrowotnymi. Łącznie opuścił z tego powodu aż 14 meczów i był niedostępny do gry przez 84 dni. Na swoim koncie uzbierał 45 spotkań, w których zdobył 24 gole i zanotował 18 asyst. Z FC Barceloną sięgnął po mistrzostwo oraz superpuchar Hiszpanii.