Deco został "przyłapany" na lotnisku i wypowiedział się na temat letniego okienka transferowego. Jaki plan ma Barcelona? W rozmowie z dyrektorem sportowym Blaugrany padło konkretne nazwisko.

Deco potwierdza. Barcelona będzie aktywna

Barcelona już wie, że w przyszłym sezonie nie będzie mogła korzystać z usług Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski żegna się z Camp Nou, co oznacza, że Blaugrana musi pozyskać przynajmniej jednego napastnika. Kogo do stolicy Katalonii sprowadzi Deco? Dyrektor sportowy FCB, cytowany przez Jijantes FC, skomentował plany klubu na lato.

– Pracujemy nad transferami, sprowadzimy kilku graczy. Na razie nie możemy nic powiedzieć na temat Joao Pedro, jesteśmy zainteresowani kilkoma zawodnikami. Jeszcze nie rozmawialiśmy z klubami – przyznał były piłkarz Barcy.

Brazylijczyk, który obecnie występuje w Chelsea, to jedna z niewielu wyróżniających się postaci w szeregach The Blues w minionym sezonie. Kwota, jaką należy wyłożyć na sprowadzenie napastnika, może zbliżyć się do 100 milionów euro.

Ponadto Duma Katalonii ciągle walczy o pozyskanie gwiazdy ligowego rywala. Mistrzowie Hiszpanii rozpoczęli także badanie rynku w kwestii potencjalnej przeprowadzki polskiego defensora.