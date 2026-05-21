MŚ 2026: Niemcy wracają do legendy

Mundial rozpoczyna się już 11 czerwca. Do startu Mistrzostw Świata 2026 pozostało już tylko 21 dni. To oznacza, że kolejne reprezentacje publikują listę powołanych na turniej. Dzisiaj uczynili to między innymi Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi zagrają w grupie E, w której zmierzą się z Curacao, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem.

Julian Nagelsmann wybrał 26 zawodników, który pojadą na MŚ. W tym gronie znalazło się miejsce dla zawodnika, który swój ostatni mecz w narodowych barwach rozegrał w lecie 2024 roku. To Manuel Neuer. 40-latek będzie numerem jeden między słupkami bramki Die Mannschaft.

MŚ 2026 – Niemcy: lista powołanych

Bramkarze:

Oliver Baumann

Manuel Neuer

Alexander Nübel

Zawodnicy defensywni:

Waldemar Anton

Nathaniel Brown

Pascal Groß

Joshua Kimmich

Felix Nmecha

Aleksandar Pavlović

David Raum

Antonio Rüdiger

Nico Schlotterbeck

Angelo Stiller

Jonathan Tah

Malick Thiaw

Zawodnicy ofensywni:

Nadiem Amiri

Maximilian Beier

Leon Goretzka

Kai Havertz

Lennart Karl

Jamie Leweling

Jamal Musiala

Leroy Sané

Deniz Undav

Florian Wirtz

Nick Woltemade

Niemcy 14 czerwca zmierzą się z Curacao w Houston, 20 czerwca zagają z WKS w Toronto, a 25 czerwca z Ekwadorem w New Jersey.