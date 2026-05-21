MŚ 2026: Niemcy wracają do legendy
Mundial rozpoczyna się już 11 czerwca. Do startu Mistrzostw Świata 2026 pozostało już tylko 21 dni. To oznacza, że kolejne reprezentacje publikują listę powołanych na turniej. Dzisiaj uczynili to między innymi Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi zagrają w grupie E, w której zmierzą się z Curacao, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem.
Julian Nagelsmann wybrał 26 zawodników, który pojadą na MŚ. W tym gronie znalazło się miejsce dla zawodnika, który swój ostatni mecz w narodowych barwach rozegrał w lecie 2024 roku. To Manuel Neuer. 40-latek będzie numerem jeden między słupkami bramki Die Mannschaft.
MŚ 2026 – Niemcy: lista powołanych
Bramkarze:
- Oliver Baumann
- Manuel Neuer
- Alexander Nübel
Zawodnicy defensywni:
- Waldemar Anton
- Nathaniel Brown
- Pascal Groß
- Joshua Kimmich
- Felix Nmecha
- Aleksandar Pavlović
- David Raum
- Antonio Rüdiger
- Nico Schlotterbeck
- Angelo Stiller
- Jonathan Tah
- Malick Thiaw
Zawodnicy ofensywni:
- Nadiem Amiri
- Maximilian Beier
- Leon Goretzka
- Kai Havertz
- Lennart Karl
- Jamie Leweling
- Jamal Musiala
- Leroy Sané
- Deniz Undav
- Florian Wirtz
- Nick Woltemade
Niemcy 14 czerwca zmierzą się z Curacao w Houston, 20 czerwca zagają z WKS w Toronto, a 25 czerwca z Ekwadorem w New Jersey.