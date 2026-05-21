Tuchel podjął brutalną decyzję. Gwiazda reprezentacji nie dowierza

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Tuchel zaskoczył wszystkich. Jeden z liderów poza kadrą na mundial

Harry Maguire nie znajdzie się w kadrze reprezentacji Anglii na nadchodzące mistrzostwa świata. Informację przekazał Ben Jacobs na platformie X, podając, że defensor Manchester United był całkowicie zaskoczony decyzją sztabu szkoleniowego prowadzonego przez Thomasa Tuchela.

Zawodnik od lat należał do najważniejszych postaci defensywy Synów Albionu i regularnie otrzymywał powołania niezależnie od swojej sytuacji klubowej. Tym większe ma być zdziwienie samego Maguire’a, który według doniesień nie spodziewał się pominięcia przy ustalaniu ostatecznej kadry na mundial.

Jak informuje źródło, decyzja sztabu reprezentacji Anglii miała zostać przekazana zawodnikowi w ostatnich dniach. Na ten moment nie pojawiły się jednak oficjalne komentarze ze strony federacji ani samego piłkarza.

Maguire występował w drużynie narodowej od 2017 roku i przez wiele sezonów był jednym z liderów defensywy wyspiarzy. W narodowych barwach rozegrał dotąd 66 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował dwie asysty. Mimo krytyki, jaka regularnie pojawiała się wokół jego formy, kolejni selekcjonerzy często stawiali właśnie na jego doświadczenie i grę w ważnych turniejach.

Piłkarz wystąpił również w spotkaniach towarzyskich przeciwko Urugwajowi oraz Japonii, co mogło sugerować, że pozostaje częścią planów aktualnego selekcjonera angielskiej ekipy przed mundialem. Ostatecznie jednak Tuchem miał zdecydować się na inne rozwiązania w defensywie.

Brak Maguire’a w kadrze może okazać się jedną z najbardziej dyskutowanych decyzji personalnych przed turniejem. Obrońca klubu z Old Trafford przez lata był ważnym ogniwem reprezentacji Anglii, dlatego jego nieobecność wywołała duże poruszenie wśród kibiców i angielskich mediów.