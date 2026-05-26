Chelsea u progu wielkiej rewolucji! Alonso szuka nowych gwiazd

Chelsea zakończyła sezon w fatalnym stylu, w związku z czym nie zagra w europejskich pucharach. Xabi Alonso uważa, że kadra wymaga rewolucji. Planuje wielkie zmiany w drużynie - informuje "AS".

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Xabi Alonso

Chelsea przejdzie duże zmiany pod wodzą Alonso

Chelsea ma za sobą fatalną końcówkę sezonu, w rezultacie czego nie zagra w żadnych pucharowych rozgrywkach rangi europejskiej. To natomiast dobry moment, aby przeprowadzić rewolucję kadrową i oczyścić zespół z zawodników, którzy nie prezentują odpowiedniego poziomu. Przed właśnie takim zadaniem stoi Xabi Alonso, który jest świadomy wyzwania, jakie spotka go na Stamford Bridge. W drużynie jest ogrom piłkarz, a jakość wielu z nich to kwestia co najmniej wątpliwa. Jednocześnie menedżer chce mieć do dyspozycji największe gwiazdy The Blues, w tym Cole’a Palmera, Joao Pedro czy Moisesa Caicedo. Nie zgadza się na odejście któregokolwiek z nich.

Niewielu zawodników może być pewnych przyszłości w Londynie. Alonso dokona odpowiedniej selekcji, a tych, których skreśli, klub wystawi na listę transferową. W tym aspekcie ma mieć pełnię władzy, o którą zabiegał przed podpisaniem umowy. Chelsea wiąże z tą współpracą wielkie nadzieje i liczy, że z pomocą Hiszpana wróci na właściwe tory i znów będzie walczyć o najwyższe cele.

Na ten moment Chelsea rozważa sprzedaż Enzo Fernandeza czy Marca Cucurelli. Choć to dobrzy zawodnicy, kusi ich wizja przeprowadzki do Madrytu – Argentyńczyk znajduje się na celowniku Realu, a Hiszpan Atletico. W przypadku rozstania klub oczywiście zastąpi ich nazwiskami o odpowiedniej jakości. Może również dać szanse nieoczywistym piłkarzom z obecnej kadry, którzy dotąd nie mieli okazji pokazać się kibicom.