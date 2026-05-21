Brazylia wybrała inaczej. Antony zareagował po ogłoszeniu kadry na mundial

21:41, 21. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  El Chiringuito (X)

Reprezentacja Brazylii pojedzie na mundial bez Antony’ego. Skrzydłowy Realu Betis pozwolił sobie skomentować decyzję Carlo Ancelottiego po ogłoszeniu kadry na MŚ 2026.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Antony

Antony zabrał głos po bolesnej decyzji. „Takie jest życie”

Reprezentacja Brazylii ogłosiła ostateczny skład na zbliżający się mundial w Ameryce Północnej, a jednym z największych nieobecnych okazał się Antony. Skrzydłowy Realu Betis odniósł się już do decyzji selekcjonera Carlo Ancelottiego, podkreślając, że mimo rozczarowania, akceptuje wybór sztabu szkoleniowego.

– Chciałem tam być, ale takie jest życie. Jestem bardzo dumny z tego, co osiągnąłem. Nie sądzę, żeby to było niesprawiedliwe. Jest wielu utalentowanych zawodników – powiedział Antony cytowany przez profil El Chiringuito na X.

Decyzja selekcjonera wzbudziła sporo dyskusji, szczególnie że zawodnik ma za sobą bardzo udany sezon. Brazylijczyk zdobył 14 bramek i zanotował dziewięć asyst, będąc jednym z najważniejszych piłkarzy Los Verdiblancos w obecnych rozgrywkach. Mimo to Ancelotti postawił na bardziej doświadczonych graczy ofensywnych.

W kadrze znaleźli się między innymi: Neymar, Vinícius Junior, Raphinha oraz młody Hendrick, którzy mają stworzyć ofensywę Canarinhos podczas turnieju. Brazylia trafiła do grupy C, gdzie zmierzy się z Marokiem, Haiti i Szkocją.

Brak Antony’ego może być jedną z bardziej komentowanych decyzji kadrowych przed mundialem. Zwłaszcza, biorąc pod uwagę jego statystyki oraz formę prezentowaną w ostatnich miesiącach. Sam zawodnik stara się jednak zachować profesjonalne podejście i podkreśla, że nadal jest dumny ze swojej dotychczasowej drogi w reprezentacji oraz klubie.

