Brazylia wybrała inaczej. Antony zareagował po ogłoszeniu kadry na mundial

Reprezentacja Brazylii pojedzie na mundial bez Antony’ego. Skrzydłowy Realu Betis pozwolił sobie skomentować decyzję Carlo Ancelottiego po ogłoszeniu kadry na MŚ 2026.

Antony zabrał głos po bolesnej decyzji. „Takie jest życie”

Reprezentacja Brazylii ogłosiła ostateczny skład na zbliżający się mundial w Ameryce Północnej, a jednym z największych nieobecnych okazał się Antony. Skrzydłowy Realu Betis odniósł się już do decyzji selekcjonera Carlo Ancelottiego, podkreślając, że mimo rozczarowania, akceptuje wybór sztabu szkoleniowego.

– Chciałem tam być, ale takie jest życie. Jestem bardzo dumny z tego, co osiągnąłem. Nie sądzę, żeby to było niesprawiedliwe. Jest wielu utalentowanych zawodników – powiedział Antony cytowany przez profil El Chiringuito na X.

Decyzja selekcjonera wzbudziła sporo dyskusji, szczególnie że zawodnik ma za sobą bardzo udany sezon. Brazylijczyk zdobył 14 bramek i zanotował dziewięć asyst, będąc jednym z najważniejszych piłkarzy Los Verdiblancos w obecnych rozgrywkach. Mimo to Ancelotti postawił na bardziej doświadczonych graczy ofensywnych.

W kadrze znaleźli się między innymi: Neymar, Vinícius Junior, Raphinha oraz młody Hendrick, którzy mają stworzyć ofensywę Canarinhos podczas turnieju. Brazylia trafiła do grupy C, gdzie zmierzy się z Marokiem, Haiti i Szkocją.

Brak Antony’ego może być jedną z bardziej komentowanych decyzji kadrowych przed mundialem. Zwłaszcza, biorąc pod uwagę jego statystyki oraz formę prezentowaną w ostatnich miesiącach. Sam zawodnik stara się jednak zachować profesjonalne podejście i podkreśla, że nadal jest dumny ze swojej dotychczasowej drogi w reprezentacji oraz klubie.