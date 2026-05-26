Lech Poznań odrzuci nawet 10 mln euro! Młoda gwiazda nie na sprzedaż

Lech Poznań nie zgadza się na sprzedaż Wojciecha Mońki. Obrońca sezonu Ekstraklasy ma zostać w klubie na jeszcze jeden rok - informuje portal Interia.pl. Co z innymi gwiazdami, również łączonymi z transferami?

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Mońka zostaje w Poznaniu. Gwiazda Lecha nie na sprzedaż

Lech Poznań po obronie mistrzowskiego tytułu chce podjąć się próby awansu do Ligi Mistrzów. Z tego względu na próżno oczekiwać rewolucji kadrowej, bowiem zespół Kolejorza jest wystarczająco silny, by walczyć o sukcesy w Europie. Zamiast tego, ekipa Nielsa Frederiksena zostanie wzmocniona punktowo – na teraz spodziewane są cztery lub pięć transferów przychodzących.

Kto może opuścić szeregi mistrza Polski? Łączeni z zagranicznymi transferami są wychowankowie – Bartosz Mrozek oraz Antoni Kozubal. Ten sezon okazał się przełomowy również dla Michała Gurgula i Wojciecha Mońki. Ten drugi został nawet zwycięzcą plebiscytu na najlepszego obrońcę Ekstraklasy, co dla 19-latka jest olbrzymim wyróżnieniem. Nie ulega wątpliwościom, że nazwisko utalentowanego stopera znajduje się na radarach największych klubów w Europie. O transferze tego lata jednak nie ma mowy.

Lech zamierza zatrzymać Mońkę na jeszcze jeden sezon. Portal Interia.pl ujawnia konkretne plany klubu – nie zostanie on oddany nawet w przypadku ofert na poziomie 10 milionów euro. Opcjonalnie pożegnani mogą zostać Gurgul oraz Kozubal, natomiast zależy to od wysokości kwot, jakie za nich wpłyną. Jeśli tematy będą się przedłużać, oni sami mogą też zrezygnować z transferów i powalczyć z Kolejorzem o kolejne sukcesy.

W Mońce Lech widzi lidera defensywy, a w dalszej perspektywie kandydata na rekordowy transfer w całej Ekstraklasie. Z tego względu lepiej poczekać, aby ten został pozytywnie zweryfikowany na najwyższym europejskim poziomie.