Kacper Tobiasz zakończył już swoją przygodę w Legii Warszawa. Jak się okazuje, bramkarz faktycznie może wylądować w Turcji. Samsunspor nadal interesuje się 23-latkiem - przekazuje Samsun Halk Gazetesi.

Kacper Tobiasz w Samsunsporze?

Kacper Tobiasz miał przez lata stanowić o sile Legii Warszawa. Polski bramkarz jednak zakończył swoją przygodę w stołecznym klubie. Jego umowa nie została bowiem przedłużona. Tymczasem Samsun Halk Gazetesi przekazuje, że wychowanek Wojskowych może wylądować w Turcji. Znajduje się bowiem w kręgu zainteresowań Samsunsporu.

Zainteresowanie zostało bowiem wznowione. Samsunspor w przeszłości był zainteresowany pozyskaniem Kacpra Tobiasza. Turcy jednak nie byli konkretni w swoich działaniach i wydawało się, że zrezygnowali z polskiego bramkarza. Sytuacja jednak zmieniła się, kiedy umowa wychowanka Legii Warszawa dobiegła końca. Teraz można sprowadzić go w ramach wolnego transferu.

Kacper Tobiasz, w przypadku transferu do Samsunsporu, występowałby z zawodnikami znanymi z występów na boiskach PKO Ekstraklasy. W barwach tego zespołu występują bowiem Lubomir Satka oraz Afonso Sousa. Oczywiście są to byli gracze Lecha Poznań, ale polski bramkarz miałby łatwiej zaadoptować się w Turcji.

W poprzednim sezonie Kacper Tobiasz rozegrał 39 spotkań między słupkami Legii Warszawa. Golkiper zdołał 10-krotnie zakończyć mecz z zachowanym czystym kontem.