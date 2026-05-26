Crystal Palace czy Rayo? Kupon dnia na finał Ligi Konferencji

W środę 27 maja odbędzie się finałowy mecz Ligi Konferencji UEFA, w którym zagrają ze sobą drużyny Crystal Palace oraz Rayo Vallecano. Przy okazji tego pojedynku spróbujemy ograć bukmachera i obstawić kupon solo ze sporym kursem. Co warto obstawić? Sprawdź poniższą analizę i typy na środowy finał Ligi Konferencji.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Cieszący się piłkarze Crystal Palace

Crystal Palace FC vs Rayo Vallecano de Madrid

Finałowe starcie UEFA Conference League odbędzie się o godzinie 21:00 na stadionie w Lipsku. Arbitrem tego pojedynku będzie Włoch, Maurizio Mariani. Nadchodzący mecz będzie pierwszym w historii bezpośrednim starciem obu zespołów.

Crystal Palace: dwie twarze Orłów

Drużyna z Londynu w kampanii 2025/26 pokazuje dwa oblicza: ligowe i pucharowe. W Premier League podopieczni trenera Olivera Glasnera finalnie uplasowali się na 15. pozycji, więc de facto było im bliżej do strefy spadkowej niż do zapewnienia sobie kolejnego sezonu w europejskich pucharach. Szczególnie nieudana okazała się dla tej drużyny końcówka kampanii, na co dowodem jest seria siedmiu ligowych starć bez zwycięstwa. Z drugiej strony Crystal Palace świetnie prezentuje się w Europie, ponieważ fazę ligową Ligi Konferencji zakończyło na 10. pozycji, a po drodze do finału odprawiało z kwitkiem kolejno Zrinjski Mostar, AEK Larnaka, Fiorentinę oraz Szachtara Donieck. Dzięki temu dziś stanie do walki o pierwsze w historii europejskie trofeum. Na ogół The Eagles starają się grać ofensywnie, lecz nierzadko skutkuje to częstym traceniem bramek. Aby zgarnąć trofeum za wygranie Ligi Konferencji i zapewnić sobie udział w przyszłej edycji Ligi Europy, muszą więc poprawić się przede wszystkim w grze pod własną bramką.

Rayo Vallecano: mały znaczy wielki?

Zespół z przedmieść Madrytu jest o krok od zdobycia swojego pierwszego trofeum na arenie międzynarodowej. Już sam awans do finału Ligi Konferencji jest dla tego wciąż małego klubu ogromnym sukcesem, zwłaszcza że udało mu się nie zrobić kroku w tył w lidze, gdzie drugi rok z rzędu uplasował się na ósmej pozycji. Tym razem jednak nie przyniosło to kwalifikacji do europejskich pucharów, więc jedyną możliwością, by zapewnić sobie grę w rozgrywkach spod szyldu UEFA w sezonie 2026/27 jest zwycięstwo w dzisiejszym meczu. W przeciwieństwie do Crystal Palace drużyna trenera Inigo Pereza jest w dobrej formie, ponieważ nie przegrała od dziewięciu starć, będąc w tym czasie bardzo solidna w defensywie. Na stadionie w Lipsku nie należy więc odbierać jej szans na końcowe zwycięstwo.

Aktualizacja z dnia: 26 maja 2026 18:39

Co obstawiam?

Widoczne wyżej kursy sugerują, że w roli faworytów tego pojedynku wystąpią piłkarze z Anglii. Crystal Palace na papierze jest zespołem bardziej doświadczonym i złożonym z zawodników prezentujących nieco większą jakość. Tabela Ligi Konferencji w fazie ligowej pokazała jednak co innego, wszak The Eagles zajęli w niej 10. miejsce, podczas gdy Rayo przeszło bezpośrednio do 1/8 finału, zająwszy piąte miejsce. Podobnie zresztą rzecz ma się, jeśli chodzi o aktualną formę obu drużyn. Wobec tego nie odważę się grać na strony, a zamiast tego zagram dostępny w Superbets zakład na powyżej 2.5 rzutu rożnego oraz powyżej 1.5 kartki obu drużyn. Nastawiam się na pełen walki mecz, w którym jedni i drudzy będą próbowali meldować się pod bramką rywala, lecz próby przeforsowania defensywy będą kończyły się częstymi wybiciami na aut bramkowy. Mecze tego rodzaju generują duże emocje, dlatego uważam, że warto obstawić też przynajmniej dwa napomnienia w obu zespołach. W Superbet kurs na takie połączenie to 2.80, dlatego w mojej ocenie warto skorzystać z niego jako typu do kuponu solo.

Mój kupon na środę 27 maja

