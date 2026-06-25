Tabela grupy F mistrzostw świata 2026. Holandia blisko awansu

Holandia zmierzy się z Tunezją, a Japonia zagra ze Szwecją w meczach 3. kolejki grupy F mistrzostw świata 2026. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w tabeli przed decydującą serią spotkań.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Sytuacja w grupie F MŚ 2026 przed 3. kolejką

Holandia prowadzi w tabeli grupy F mistrzostw świata 2026 i jest w najlepszej sytuacji przed ostatnią kolejką fazy grupowej. Oranje pod wodzą Ronalda Koemana zgromadzili dotąd cztery punkty i są o krok od awansu do 1/16 finału.

Na inaugurację turnieju Holendrzy zremisowali z Japonią (2:2), ale w drugim spotkaniu pokazali pełnię swoich możliwości. W starciu ze Szwecją zaprezentowali wysoką skuteczność pod bramką rywala i odnieśli efektowne zwycięstwo (5:1).

W ostatniej serii spotkań Holandia zmierzy się z Tunezją, która gra już tylko o honor. Orły Kartaginy przegrały oba dotychczasowe mecze. Najpierw uległy Szwecji (1:5), a następnie zostały rozbite przez Japonię (0:4). Sprawdź typy na mecz Tunezja – Holandia.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Znacznie większe emocje zapowiadają się w drugim meczu grupy F. W nocy z czwartku na piątek Japonia zmierzy się ze Szwecją w starciu o awans do kolejnej rundy. Niebiescy Samurajowie mają obecnie cztery punkty i znajdują się na uprzywilejowanej pozycji, jednak Szwedzi wciąż pozostają w grze.

Zespół prowadzony przez Graham Potter ma na koncie trzy punkty i potrzebuje zwycięstwa, by wyprzedzić Japonię w tabeli. Każdy inny rezultat znacząco komplikuje ich sytuację przed kolejną fazą turnieju. Zobacz typy na mecz Japonia – Szwecja.

Oba spotkania 3. kolejki grupy F rozpoczną się o godzinie 1:00 czasu polskiego. Przed kibicami noc pełna emocji, która rozstrzygnie losy awansu w jednej z najbardziej wyrównanych grup tegorocznego mundialu.